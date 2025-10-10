Drifttekniker
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen / Driftmaskinistjobb / Enköping Visa alla driftmaskinistjobb i Enköping
2025-10-10
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen i Enköping
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och förverkliga goda idéer - är du en av dem?
Som medarbetare hos oss får du tillgång till flera förmåner som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Du kan semesterväxla och på så sätt omvandla semestertillägg till extra lediga dagar - perfekt för dig som värdesätter mer tid för återhämtning.
Vi erbjuder dessutom kostnadsfri träning hos flera av våra samarbetspartners inom hälsa och friskvård, med ett brett utbud av pass varje vecka. Utöver det får du en friskvårdspeng på 2 000 kr per år att använda för det som passar dig bäst.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Vatten- och avloppsverksamheten, har ca 50 medarbetare. Vi planerar för, producerar och levererar dricksvatten samt avleder och renar spill- och dagvatten. Vi förvaltar och förädlar distributionsnät, avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar. Enköping är expansivt och vi tar höjd för framtiden, där vi i vårt arbete planerar för nya områden och förtätningar. Här väntar oerhört spännande utmaningar, med projekt som ex. nytt avloppsreningsverk och framtidens dricksvattenförsörjning!
På Distributionsnät arbetar idag: Drifttekniker, Rörläggare, Planeringsingenjör, Arbetsledare och Enhetschef. Utöver det har vi även inhyrd grävpersonal. Våran huvuduppgift är att förse våra kunder med dricksvatten samt att leda bort avloppsvatten och dagvatten på ett säkert sätt utan störningar.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker hos oss arbetar du med att säkerställa att vårat ledningsnät för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fungerar optimalt.
I det arbetet ingår övervakning av drift, planering och organisering av förebyggande underhållsarbete, felsökning och reparation så som: vattenläckor, byte av vattenmätare hos kund, stopp i avlopp. vattenavstängningar.
Du för noggrann dokumentation över arbeten som utförs, samt för in ändringar i GIS system
På sikt, efter en upplärningsperiod, kommer beredskapstjänstgöring att ingå i tjänsten och under den veckan krävs inställelsetid på maximalt 60 minuter
Du kommer även samarbeta med olika yrkesgrupper, så som rörmokare, drifttekniker och entreprenörer.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har driftteknikerutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har arbetat inom VA med inriktning distribution/ledningsnät och att det finns erfarenhet av underhållsarbete.
Vi lägger stor vid dina personliga egenskaper. Du är en person med god samarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta såväl i lag som självständigt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Eftersom vi är en verksamhet där oförutsedda händelser kan inträffa med vattenläckor och annat så är det viktigt att kunna hantera stressiga situationer och att vara en kunnig problemlösare.
Du är serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har goda sociala kunskaper och ett bra kundbemötande då du kommer möta kunder i olika situationer både per telefon och ute på plats.
Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du planerar och prioriterar ditt agerande utifrån målen. När målen ändras har du förmåga att förändra din inriktning.
Du är självgående och arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter och du arbetar med komplexa frågor. Tack vare din struktur och ditt sätt att analysera, och bryter ner problem i sina beståndsdelar så löser du komplicerade problem.
Vi ser att du har god datavana, meriterande om du har erfarenhet av GIS system tex VA-banken
God svenska i tal och skrift.
B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef Distributionsnät VA
Rickard Dingsten 0171-625259 Jobbnummer
9549966