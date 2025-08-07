Driftschef
2025-08-07
Nu söker vi en ny kollega som Driftschef till vårt kontor i Malmö. Som Driftchef är du en viktig del av det operativa ledarskapet hos oss på KS Städ & Fönsterputs. Du har det övergripande ansvaret för personal, drift, kundrelationer och kvalitet i våra uppdrag. Tjänsten passar dig som brinner för ledarskap, förbättringsarbete och en vardag där ingen dag är den andra lik. Du skapar resultat genom att coacha, strukturera och bygga goda relationer - både internt och externt.
Om KS Städ & Fönsterputs
Vi är ett branschledande städ- och underhållsföretag som sätter kunden i fokus. Med marknadsledande metoder och morgondagens IT-system erbjuder vi lokalvårdstjänster i världsklass. Våra kunder är både företag och privatpersoner som söker kvalitativ och personlig service. På KS vet vi att vår personal är vår viktigaste tillgång. Därför uppmuntrar vi självständighet, initiativförmåga och ger goda möjligheter till utveckling.
Om rollen
Som Driftschef hos oss leder den dagliga driften och säkerställer att våra städuppdrag levereras enligt avtal - med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. Du utvecklar rutiner, följer upp kvalitet och driver förbättringar i våra arbetsprocesser. Du har personalansvar för arbetsledare och lokalvårdare, ansvarar för bemanning, schemaläggning och rekrytering samt säkerställer en god arbetsmiljö. Du arbetar nära teamet för att skapa engagemang, trivsel och utveckling.
Kundrelationer Du är kundens operativa kontaktperson och ansvarar för uppföljning av kundnöjdhet. Du säkerställer tydlig kommunikation vid uppstarter och att vi alltid möter eller överträffar avtalade krav.
Ekonomi & uppföljning Du följer upp timmar, kostnader och leveranser, arbetar med budget och nyckeltal och identifierar möjligheter till förbättring och merförsäljning. Du rapporterar regelbundet till ledningen och föreslår optimeringsåtgärder.
System & administration Du arbetar i planerings- och kvalitetssystem, ser till att rapportering och dokumentation är korrekt och agerar som ett operativt stöd i beslutsfattande.
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen som Driftchef hos oss tror vi att du är en trygg och närvarande ledare med ett genuint engagemang för människor. Du är strukturerad och tydlig, har lätt för att kommunicera med olika individer och trivs i en vardag där mycket händer. Du tar ansvar, vågar fatta beslut och motiveras av att skapa resultat tillsammans med ditt team. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang, bygga förtroende och hantera förändringar med ett lugnt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är prestigelös, flexibel och trivs i en roll där du får vara både operativ och strategisk - alltid med kunden och teamets bästa i fokus. Om tjänsten
Placering: Malmö
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Välkommen med din ansöka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
