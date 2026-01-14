Driftoperatör
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra med din kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du vara med att bygga upp och förbättra en systemövervakningsfunktion? Är du en noggrann och logiskt tänkande person som trivs i tekniska miljöer och att få arbeta med varierande typer av övervakning? Då är du den vi söker! Just nu söker vi flera driftoperatörer, både med omgående start och för start under nästa år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som driftoperatör har du en viktig roll där du ansvarar för övervakning utav flertalet av Försvarsmaktens IT-system och nätverk. Dina arbetsuppgifter är att utföra driftuppgifter, agera på inkommande larm i form av delegering och åtgärd, assistera tekniker och hjälpa till med informationsspridning.
Vi arbetar processorienterat (ITIL) med stöd av agila metoder. Tjänsten innebär ett kontinuerligt lärande av nya tekniker och produkter allt i en anda att vi ska stärka Sveriges försvar. Medarbetare inom Försvarsmakten ges tid till vidareutveckling både internt och externt.
Vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärutveckling. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
• Minst gymnasial utbildning med IT-inriktning eller motsvarande kunskaper, som av Försvarsmakten kan bedömas likvärdiga
• Goda kunskaper om Windows operativsystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort
Meriterande kunskaper
• Erfarenhet av Windows server
• Erfarenhet av Linux operativsystem
• Goda kunskaper och förståelse av nätverk och IT-infrastruktur
• Arbetat med systemövervakning
• Arbetat med drift och systemunderhåll Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och ordningsam. Engagerad i ditt arbete och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska gilla problemlösning och kunna behålla lugnet i stressade situationer. Inneha förståelse för de extra krav på sekretess och integritet som ställs på hantering av information i Försvarsmakten. Befattningen kräver ett högt säkerhetsmedvetande.
Vissa perioder kan arbetsbelastningen vara intensiv vilket innebär att kandidaten ska vara stresstålig och kunna gripa sig an problem strukturerat även under sådana förutsättningar. Du är prestigelös, har god analytisk förmåga, strävar efter att arbeta med hög kvalité och har ett stort IT-intresse. Då vi är inne i ett uppbyggnadsarbete är det viktigt att du är engagerad och har förmågan att omsätta idéer till konkreta arbetsuppgifter som driver vår verksamhet framåt. Till en början kommer arbetet att vara självständigt, men gruppen kommer att växa med flera personer framöver. Därför är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i grupp.
För oss är det viktigt att kandidaten delar Försvarsmaktens värdegrund ÖRA
• Öppenhet
• Resultat
• Ansvar
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Befattningen är tillsvidare som civil anställning. Placeringsort är Örebro, tillträde snarast eller enligt överrenskommelse.
Resor kan förekomma och skiftgång kommer att ingå i arbetet framöver. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. För eventuella frågor om rekryteringsprocessen maila HR, stina.bengtssom@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9683843