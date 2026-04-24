Driftingenjör värme till Tornberget!
Är du en teknikentusiast med ett starkt intresse för värmesystem och hållbara lösningar? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera strategiskt ansvar med praktisk problemlösning? Då är uppdraget som driftingenjör inom värme och sanitet på Tornberget något för dig!
Hos Tornberget får du arbeta nära den dagliga driften och utvecklingen av byggnadernas tekniska system, med ansvar för värme, tappvarmvatten, kallvatten och fjärrvärme. Du bidrar aktivt till en stabil, energieffektiv och hållbar fastighetsförvaltning genom optimering, uppföljning och teknisk utveckling av installationssystemen. I rollen får du möjlighet att påverka arbetssätt och tekniska lösningar inom en organisation som har höga ambitioner inom hållbarhet, kvalitet och långsiktigt förvaltarskap.
Om rollenSom driftingenjör på Tornberget ansvarar du för drift och teknisk förvaltning av byggnadernas system för värme, tappvarmvatten, kallvatten och fjärrvärme. Du har en central roll i att säkerställa att systemen fungerar driftsäkert och energieffektivt samt i planering, uppföljning och genomförande av löpande underhåll och optimeringsåtgärder.
Du arbetar nära förvaltare, entreprenörer och andra tekniska funktioner och ansvarar för uppföljning av energianvändning samt för att gällande myndighetskrav, kontroller och besiktningar uppfylls. Rollen innebär även att du bidrar med teknisk sakkunskap vid ny- och ombyggnadsprojekt samt medverkar i utvecklingen av tekniska riktlinjer och projekteringsanvisningar inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten är baserad i Haninge.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på A-Talent Tech och arbetar hos Tornberget. Uppdraget har start omgående och pågår initialt i cirka 6 månader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter* Ansvara för ramavtal och projekteringsanvisningar inom teknikområdet * Underhållsplanering samt genomförande/beställning av underhållsprojekt * Agera sakkunnig vid ny- och ombyggnation * Ansvara för myndighetskrav, besiktningar och teknisk uppföljning * Budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning * Omvärldsbevakning av ny teknik * Driva energieffektivisering och verka för hållbara materialval * Samarbeta med kollegor för att säkerställa kvalitet och effektiv drift
För att lyckas i rollenVi söker dig som har en högskoleingenjörsutbildning inom energi, VVS eller motsvarande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet av arbete med värmeanläggningar och VS eller liknande tekniska installationer.
Du har goda IT-kunskaper och är van att arbeta med tekniska system och uppföljning. Förutom din tekniska kompetens är du självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva arbete framåt och samarbeta med andra funktioner.
B-körkort är ett krav och du har en flexibel inställning till både operativa och strategiska arbetsuppgifter.
Om TornbergetTornberget är en framåtsträvande fastighetsförvaltare som arbetar med ett brett spektrum av tekniska lösningar inom fastighet och energisystem. Företaget har ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation, och som driftingenjör blir du en del av ett kompetent team som arbetar för att skapa effektiva och framtidssäkra lösningar.
Arbetsvillkor* Plats: Haninge * Uppdragslängd: ca 6 månader * Start: Omgående * Arbetstid: Dagtid med möjlighet till viss flexibilitet
Låter detta som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista datum.Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Emelie Lindqvist på emelie.lindqvist@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
172 64 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Talent Tech Kontakt
Konsultchef/Rekryteringskonsult
Emelie Lindqvist emelie.lindqvist@atalent.se +46766201250
