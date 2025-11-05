Driftansvarig till IT-enheten
2025-11-05
Vill du vara med och bygga en robust och framtidssäkrad IT-miljö för hela Örnsköldsviks kommun?
Vill du vara en central del i arbetet med att driva och utveckla en modern IT-driftmiljö - och bidra till framtidens digitala infrastruktur i Örnsköldsviks kommun? Vi söker en driftansvarig med bred teknisk kompetens, god samarbetsförmåga och ett starkt driv för kvalitet och stabilitet i IT-leveransen.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som driftansvarig har du det operativa och samordnande ansvaret för kommunens IT-driftmiljö - servrar, nät, lagring, säkerhet och moln integrationer. Du leder det dagliga arbetet i driftgruppen, planerar insatser och säkerställer en stabil, säker och väl dokumenterad drift.
Du samarbetar nära enhetschef, servicedesk och andra specialistgrupper för att skapa effektiva processer och förebyggande rutiner. Rollen innebär också att följa upp incidenter och förändrings ärenden för att identifiera mönster, risker och förbättringsområden.
Du blir en nyckelperson i kommunens fortsatta utveckling mot en mer modern, automatiserad och robust IT-miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av drift och förvaltning i större IT-miljöer, gärna i offentlig sektor.
- God kompetens inom serverdrift (Windows/Linux), nätverk, lagring och säkerhet.
- Erfarenhet av virtualisering, backup, övervakning och molnlösningar (Microsoft 365, Entra ID).
- Kunskap om ITIL-processer och förändringshantering.
- God förmåga att dokumentera, analysera och arbeta proaktivt.
- God svenska i tal och skrift.
Vi ser det som en fördel om du har ett helhetsperspektiv på drift, säkerhet och utveckling av IT-miljöer i komplexa organisationer.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så sök gärna redan idag!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Mikael Fredin, enhetschef 070-1909120 Jobbnummer
9590047