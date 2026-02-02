Dragbil chaufför
Iron Wheels AB är ett privat bolag och vara Job att koppla trailer från hamnar och leverera till kunder sen lasta och lämna tillbaka till hamnar. Arbetssökande skall vara serviceinriktade, ordningsamma samt stresståliga och kunna ta egna initiativ och vara kostnadsmedvetna. vidare så krävs det ADR intyg samt digitalt färdskrivarkort + truckkort + YKB , jobbet startar söndag eftermiddag , slutar fredag eftermiddag övernattning i lastbilen under vecka , krav minst 5 år erfarenhet på köra dragbil lasta och lossa kapell Trailer . Iron Wheels AB is a private Company and our Job is connecting trailers from Harbur and unloading to Customer then loading and retning to Harbur .
Job seekers must be service oriented, orderly and stress-resistant and be able to take their own initiatives and be cost conscious. We are looking for a driver for traffic primarily in Scandinavia (Sweden - Norway),
Job seekers must be service oriented, orderly and stress-resistant and be able to take their own initiatives and be cost conscious. further it requires ADR certificate and digital tachograph card + truck card + YKB, the job starts Sunday afternoon, Friday afternoon stops overnight in the truck during the week, requirement at least 3 years experience on driving trak unloading and unloading chapel Trailer
