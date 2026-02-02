Dragbil chaufför

Iron Wheels AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-02


Iron Wheels AB är ett privat bolag och vara Job att koppla trailer från hamnar och leverera till kunder sen lasta och lämna tillbaka till hamnar. Arbetssökande skall vara serviceinriktade, ordningsamma samt stresståliga och kunna ta egna initiativ och vara kostnadsmedvetna. vidare så krävs det ADR intyg samt digitalt färdskrivarkort + truckkort + YKB , jobbet startar söndag eftermiddag , slutar fredag eftermiddag övernattning i lastbilen under vecka , krav minst 5 år erfarenhet på köra dragbil lasta och lossa kapell Trailer . Iron Wheels AB is a private Company and our Job is connecting trailers from Harbur and unloading to Customer then loading and retning to Harbur .
Job seekers must be service oriented, orderly and stress-resistant and be able to take their own initiatives and be cost conscious. We are looking for a driver for traffic primarily in Scandinavia (Sweden - Norway),
Job seekers must be service oriented, orderly and stress-resistant and be able to take their own initiatives and be cost conscious. further it requires ADR certificate and digital tachograph card + truck card + YKB, the job starts Sunday afternoon, Friday afternoon stops overnight in the truck during the week, requirement at least 3 years experience on driving trak unloading and unloading chapel Trailer
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: bashar@ironwheelsab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dragbil chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Iron Wheels AB (org.nr 556988-3647)
Bönekullevägen 2 (visa karta)
417 46  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
bashar al-shamari
bashar@ironwheelsab.com

Jobbnummer
9716181

