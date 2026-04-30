Dokumentationsansvarig för stationsprojekt
Avaron AB / Bibliotekariejobb / Stockholm
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i utbyggnaden och förstärkningen av Sveriges elinfrastruktur. Uppdraget handlar om att säkerställa hög kvalitet i teknisk anläggningsdokumentation för stationsprojekt och förvaltningsåtgärder i befintliga stationer, i en miljö där korrekt dokumentation är avgörande för drift, underhåll och långsiktig förvaltning.
Du ingår i ett team av dokumentationsansvariga och arbetar nära projektorganisationer, projektledning och tekniska specialister. Rollen passar dig som trivs med att kombinera struktur, teknisk förståelse och samordning i komplexa projektmiljöer. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra i samhällskritiska projekt där ditt arbete får tydlig och långsiktig betydelse.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt från start till slut.
Du deltar i framtagandet av förfrågningsunderlag kopplade till projektens dokumentationsbehov.
Du säkerställer att dokumentationskrav uppfylls av entreprenörer och följer upp leveranser genom projektets olika skeden.
Du koordinerar dokumentationsleveranser mellan interna och externa parter.
Du genomför ritningsteknisk granskning av inkommande dokumentation.
Du läser in granskad och godkänd dokumentation i verksamhetens system för tillgångsförvaltning.
Du fungerar som specialiststöd till projektledningen och bidrar till att projektet når sina mål.
KravMinst 4 års erfarenhet av uppdrag i rollen som dokumentationsansvarig, dokumentationscontroller, datasamordnare eller annan likvärdig roll med övergripande ansvar för teknisk anläggningsdokumentation.
Erfarenhet av arbete i minst 2 projekt kopplade till förvaltning, om- eller tillbyggnad av befintlig anläggning, exempelvis förvaltningsåtgärder eller reinvesteringar.
Erfarenhet av överlämning av minst 1 projekt avseende dokumentation, såsom relationshandlingar samt drift- och underhållsdokumentation, till drift- och förvaltningsorganisation.
Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
För att lyckas i rollen behöver du också vara strukturerad, arbeta självständigt och ha lätt för att samarbeta, kommunicera tydligt och skapa förtroende i projektmiljöer med många kontaktytor.
MeriterandeErfarenhet från 1 projekt under minst 1 år inom transmissions- eller regionnät, exempelvis kraftstationer, ställverk eller större elnätsanläggningar.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av modellsamordning eller BIM.
Erfarenhet av konkreta åtgärder i minst 1 tidigare uppdrag som lett till effektivisering av dokumentations- eller informationshantering i projekt, med minskad ledtid, förbättrad kvalitet eller reducerat omarbete.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
