Doktorand inom Statistik
Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.
Forskningsområdet för den annonserade tjänsten är stokastiska förgreningsprocesser för fylogenetiska jämförande metoder.
Detta innefattar mestadels grundläggande forskning med syfte att utveckla nya inferensmetoder och algoritmer för en bred klass av stokastiska modeller, men samarbete med biologiskt orienterade forskare som möjliggör testning och tillämpning av metoderna på riktiga data.
Ytterligare information om avdelningen och förslag på forskningsprojekt finns här.Kvalifikationer
Innan tjänstens tillträde har du avlagt examen på avancerad nivå inom naturvetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i matematik eller statistik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökande ska också ha goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Goda kunskaper inom matematik samt programmering är särskilt meriterande. Projektet innefattar teoretiskt såväl som tillämpat arbete.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer tillhöra avdelningen för statistik och maskininlärning (STIMA). På STIMA bedrivs forskning och utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad och forskarnivå.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse, förväntat startdatum omkring september 2026.
Lön och förmåner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 mars 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
