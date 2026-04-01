Doktorand i molekylär biovetenskap
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi.
Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/mbw
Projektbeskrivning
Denna doktorandplats är tillgänglig i laboratoriet som leds av professor Qi Dai. Dai-laboratoriet utnyttjar kombinationen av molekylära, genetiska och genomiska metoder för att få mekanistiska insikter i hur cellers öden specificeras. Detta specifika projekt syftar till att avslöja evolutionärt konserverade mekanismer som styr bildandet av djurs epitelvävnad. De experimentella metoderna involverar genetiska metoder i kombination med avbildnings- och genomprofileringstekniker. Kandidater med stark bakgrund inom molekylärgenetik och utvecklingsbiologi är välkomna att söka.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom molekylär biovetenskap krävs att den sökande inom utbildningen på grundnivå har minst 120 hp i molekylärbiologi, biologi, kemi eller motsvarande. Samt minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande, varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterad kunskap inom ett relevant forskningsområde,
- skriftliga och muntliga kunskaper i engelska,
- förmågan till analytiskt tänkande,
- förmågan att samarbeta,
- kreativitet, initiativförmåga och självständighet,
- Erfarenhet av genetik, bioinformatik och genomiska tillvägagångssätt kommer att vara en merit.
Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenhet, betyg, publiceringsresultat, kvaliteten på examensarbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och kandidatens skriftliga motivering för att söka doktorandplatsen.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av professor Qi Dai, tfn 08-16 4149, mailto:qi.dai@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0849-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
