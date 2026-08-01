Hjälp människor hela vägen hem - undersköterskor sökes
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Simrishamn Visa alla undersköterskejobb i Simrishamn
2026-08-01
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Vill du ha ett jobb där du faktiskt ser resultatet av det du gör? Där du varje dag hjälper människor att återfå sin självständighet och komma hem igen? Då är vår korttidsenhet arbetsplatsen för dig. Här arbetar och utvecklas vi tillsammans.
På vår korttidsenhet möter du människor som behöver stöd under en period i livet, med målet att återvända hem så självständiga och trygga som möjligt. Här arbetar vi rehabiliterande, lösningsfokuserat och alltid med individens behov i centrum.
Du blir en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team där undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och andra professioner samarbetar tätt kring varje brukare. Tillsammans använder vi vår samlade kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ.
Ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett varierat arbete där du utvecklas i din yrkesroll, tar ansvar och får möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska på korttidsenheten arbetar du med att stärka brukarens egna förmågor och skapa förutsättningar för en trygg återgång till det egna hemmet.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• ge omvårdnad och rehabiliterande stöd utifrån brukarens individuella behov
• motivera och uppmuntra brukaren till ökad självständighet
• samarbeta nära med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och övriga professioner
• utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser efter introduktion och delegering
• bidra till en trygg, säker och personcentrerad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att dokumentera och kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för människor. Du trivs med att samarbeta, är prestigelös och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Hos oss blir du en del av Simrishamns kommun en arbetsgivare som värdesätter tillit, utveckling och ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en god introduktion, kompetensutveckling och ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag.
Låter det som en arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om du blir aktuell för ett erbjudande om anställning kan du behöva uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Information om vilket utdrag som krävs lämnas i samband med rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara giltigt och visas upp innan anställning kan erbjudas. Du kan läsa mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Inför en eventuell anställning behöver du även kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltig fotolegitimation samt, i förekommande fall, handlingar som visar att du är medborgare i Sverige, ett annat EU/EES-land eller Schweiz, alternativt har ett giltigt arbetstillstånd eller annan rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337400 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
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272 80 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Larsson Linda.larsson@simrishamn.se +46414819767 Jobbnummer
10017727