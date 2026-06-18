Doktorand i molekylär biovetenskap
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. Mer information om oss finns på: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Projektbeskrivning
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för Professor Martin Jastroch's forskargrupp. Projektet behandlar molekylära mekanismer för energimetabolism särskilt relaterade till fetma, metabola sjukdomar eller evolution. Vi använder försöksdjur (mus, pungdjur) och cellulära modeller (fettceller) för att förstå de underliggande mekanismerna i utvecklingen av metabola dysfunktioner, utvärderade med mus metabolisk fenotypning, bioenergetiska och molekylära analyser. Projektet kommer också att innebära hantering av stora mängder data från omik-metoder och grundläggande beräknings- och programmeringsfärdigheter kommer att vara nödvändiga.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet. Utbildning på forskarnivå i ämnet energimetabolism föreskriver att sökande måste skaffa ett FELASA-certifikat för att arbeta med laboratoriemöss och vara bekant med åtminstone odling av fettceller i början. Den sökande ska ha kunskaper i grundläggande molekylära metoder och erfarenhet av cellulär respirometri är meriterande.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
analytiskt och kreativt tänkande
egen initiativförmåga
självständighet
samarbetsförmåga
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2026-06-18Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av professor Martin Jastroch, tfn 08-16 3108, martin.jastroch@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Gr (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9971084