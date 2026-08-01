Grundlärare med inriktning fritidshem till Kärnekullaskolan
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2026-08-01
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Vill du vara med och forma framtidens fritidshem?
Vi på Kärnekullaskolan söker nu fler inspirerande och engagerade fritidslärare till vår avdelning Junibacken, åk 2-5, som vill vara med och forma vår skola och fritidsverksamhet! Vår skola, som öppnade hösten 2023, växer och vi behöver nu förstärka vårt team. Är du en engagerad fritidslärare som brinner för att skapa en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Vårt fritidshem består av två avdelningar, Sunnanäng (F-1) och Junibacken (2-5), där vi tillsammans arbetar för att skapa en rolig och lärorik verksamhet för våra elever. Våra moderna lokaler är ljusa och rymliga, byggda för fritids verksamhet och behov. Här finns ateljé, kök samt flera lekytor till varje avdelning. Vi har dessutom en nybyggd sporthall, Habo Arena, och en skolskog i nära anslutning – helt enkelt en inspirerande plats för både barn och pedagoger.
Hos oss är förberedelsetid mellan de olika uppdragen en självklarhet. Som fritidslärare ligger din planeringstid förlagd under skoltid, både enskild, avdelningsvis och gemensam för de båda avdelningarna. Du kommer ingå i ett team med elva fritidslärare fördelade på två avdelningar.
Välkommen med din ansökan till en plats där du verkligen kan göra skillnad!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning med utgångspunkt i läroplanen för fritidshemmet tillsammans med arbetslaget Junibacken som möter våra äldre elever. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Du vill vara med och göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. Under skoldagen finns du med som samverkande fritidslärare.
I övrigt innebär arbetet att du ska fortsätta bidra till att Kärnekulla är en plats där varje elev vill vara, trivas och utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi hjälps åt med öppning och stängning, det innebär att arbetstiderna varieras under veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidslärare, har ett positivt synsätt och tror gott om människor. Att förstå värdet i relationer med så väl elever och vårdnadshavare som kollegor är troligen din främsta egenskap. Vidare är du en skicklig och engagerad fritidslärare som sätter fritidshemmets verksamhet som ett prioriterat område.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi alltid eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och ska kunna lyckas utifrån sina behov.
Om du vill vara med och forma framtidens fritidshem och bidra till en skola där eleverna trivs och utvecklas skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse.
Löpande intervjuer kommer att ske under ansökningstiden, vänta därav inte med din ansökan.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Jonna Mattsson jonna.mattsson@habokommun.se 036 - 442 81 42 Jobbnummer
10017742