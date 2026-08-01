Bli stödassistent/handledare på Läraregatans nya gruppbostäder!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Luleå Visa alla vårdarjobb i Luleå
2026-08-01
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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20 plats(er).
Hej och välkommen att bli en del av vår nya verksamhet på Läraregatan!
I det lugna och omtyckta bostadsområdet Skurholmen, med närhet till både natur och goda bussförbindelser, startar vi nu upp två helt nya gruppbostäder i anslutning till varandra. Verksamheterna kommer att omfatta totalt 14 platser, fördelade på de två verksamheterna med sju lägenheter i vardera. Vi söker nu medarbetare som vill vara med från starten och tillsammans med oss bygga upp och utveckla verksamheterna samt bidra till att forma framtidens omsorg.
Arbetet bedrivs enligt ett varierat schema med dag-, kvälls- och helgpass. Även nattjänstgöring förekommer. Gruppbostaden planeras att slutbesiktigas i månadsskiftet oktober/november. Tillträde sker enligt överenskommelse därefter.
Vi hälsar dig varmt välkommen till oss där vi tillsammans skapar en trygg, hemtrevlig och inspirerande miljö för våra brukare! Med nya och moderna lokaler vill vi erbjuda en arbetsplats där både brukare och medarbetare känner trivsel, gemenskap och möjlighet att utvecklas.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns. Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent/handledare utgår du från varje brukares individuella förutsättningar, styrkor och resurser. Med ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt ger du stöd i vardagen och skapar tillsammans med brukaren förutsättningar för ett aktivt, meningsfullt och så självständigt liv som möjligt.
Du arbetar med att motivera, vägleda och stödja brukarna i det dagliga livet utifrån deras behov, önskemål och förmågor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stöd i hushållssysslor såsom matlagning, städning och tvätt samt stöd vid samhällskontakter, utevistelser och fritidsaktiviteter utifrån brukarens intressen och önskemål.
Genomförandeplanen är ett viktigt arbetsverktyg i det dagliga arbetet och används aktivt för att planera, följa upp och utveckla insatserna tillsammans med brukaren. Du dokumenterar löpande enligt gällande lagstiftning och bidrar till att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
I uppdraget ingår även att samverka med företrädare, anhöriga, daglig verksamhet och andra viktiga aktörer i brukarens nätverk. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa struktur, tydlighet och trygghet i vardagen. Du fungerar som stödperson och bidrar till brukarens utveckling och delaktighet samt deltar aktivt i handledning, arbetsplatsträffar, teammöten och andra forum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbete med målgruppen och som vill bidra till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha god digital kompetens. Du kan använda dator och digitala system för dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.
• Ha godkända betyg i svenska motsvarande lägst årskurs 9. Du ska kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska väl eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet.
Det är meriterande om du:
• Är utbildad stödassistent eller stödpedagog.
• Har erfarenhet av arbete inom LSS, omsorg eller pedagogisk verksamhet.
• Har kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
För att trivas och lyckas i uppdraget behöver du ha lätt för att sätta dig in i andra människors situation, lyssna, förstå och visa hänsyn. Du hanterar stress och utmanande situationer på ett konstruktivt sätt, behåller ett lugnt förhållningssätt och har en lågaffektiv framtoning i ditt bemötande. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och följa verksamhetens rutiner och arbetssätt. Du bidrar till att skapa tydlighet och förutsägbarhet i verksamheten samt stödjer brukarna i att skapa och upprätthålla individuellt anpassade rutiner utifrån deras behov.
Låter detta som något för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss! Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens i denna rekryteringsprocess.
Information om rekryteringsprocessen
Urval sker efter att ansökningstiden har gått ut. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kontaktas du via telefon eller e-post för att boka in en intervju. Kandidater som inte går vidare får besked via e-post.
Rekryterande chef är semesterledig under ansökningsperioden och har därför inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten under denna tid. Eventuella frågor besvaras från och med 17/8, då hon är tillbaka i tjänst.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Alice Lundström 0920-45 30 00 Jobbnummer
10017741