Gör skillnad i någons vardag - bli avlösare, ledsagare eller kontaktperson!
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Öckerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Öckerö
2026-08-01
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I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
10 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb och bidra till att skapa trygghet, glädje och delaktighet i andra människors liv?
Nu söker vi engagerade personer för timbaserade uppdrag - perfekt att kombinera med studier, annat arbete eller för dig som vill göra en viktig samhällsinsats.
💼 Om uppdragen
🏡 Avlösare (främst barn och ungdomar)
Som avlösare ger du stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning i hemmet eller i närmiljön. Du tar tillfälligt över omvårdnaden så att vårdnadshavare kan utföra egna aktiviteter för återhämtning, eller tid för andra syskon i familjen. Du ger barnet omvårdnad utifrån de personliga behov barnet har, skapar trygghet och gör vardagliga aktiviteter i hemmet eller dess närmiljö, exempel lek, promenad eller vardaglig aktivitet anpassade efter behov.
Avlösning är en timanställning och sker framförallt på eftermiddag, kväll och helg.
🚶♂️ Ledsagare (främst vuxna)
Som ledsagare stöttar du en (vuxen) person med funktionsnedsättning att delta i samhället och få en aktiv fritid. Du följer med på aktivitet utanför hemmet och ger stöd i sociala sammanhang. Du genomför enklare ärenden tillsammans med personen exempelvis enklare handling eller träning. Ger stöd vid resor till och från aktivitet. Stödet är praktiskt och socialt, inte omvårdnad.
Ledsagning är en timanställning och sker framförallt på eftermiddag, kväll och helg.
🤝 Kontaktperson
Som kontaktperson är du ett socialt stöd och en medmänniska. Du bidrar till att bryta isolering och skapa en mer aktiv och meningsfull vardag. Ni träffas regelbundet, vanligtvis varje eller varannan vecka och gör aktiviteter tillsammans, till exempel promenerar, fikar eller hittar på något utifrån gemensamma intressen.
Kontaktperson är en uppdragsanställning med arvode och omkostnadsersättning.
🌱 Vem är du?
Vi söker dig som:
• har ett genuint intresse för människor och en positiv människosyn
• är ansvarstagande, lyhörd och empatisk
• kan arbeta självständigt och anpassa dig efter individens behov
• är minst 18 år
• talar och skriver god svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård, omsorg, LSS eller pedagogiskt arbete - men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
🔐 Övrigt
• Uppdraget inleds alltid med ett möte mellan dig, personen/familj och samordnare där ni lär känna varandra och går igenom uppdraget. Kontakt med samordnaren sker därefter regelbundet för uppföljning och stöd.
• Resor i tjänsten sker med kollektivtrafik, färdtjänst, cykel eller promenad – inte med egen bil.
• Alla uppdrag omfattas av sekretess och tystnadsplikt.
• Vi arbetar för trygga och långsiktiga matchningar!
För att arbeta inom LSS krävs att du lämnar in utdrag ur belastningsregistret från Polisen, välj – Arbete med barn med funktionshinder. För snabbare handläggning kan du beställa utdraget på www.Polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och få svaret skickat till din digitala brevlåda -Kivra.
✉️ Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande – skicka in din ansökan redan idag.
👉 Välkommen till ett flexibelt extrajobb där du gör verklig skillnad – varje dag.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334189". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö Kommun
(org.nr 212000-1280)
475 80 ÖCKERÖ KOMMUN Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Beatrice Bernhardsson rekryteringfs@ockero.se Jobbnummer
10017743