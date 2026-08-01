Lönehandläggare - vill du ha ett roligt, givande och utvecklande arbete?
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Ekonomiassistentjobb / Hammarö Visa alla ekonomiassistentjobb i Hammarö
2026-08-01
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom kommunstyrelsen arbetar du nära de beslut som fattas i kommunen. Genom att se till helheten och vart vi är på väg arbetar vi med allt som kan tänkas beröra kommunens invånare och anställda. Det är vi som arbetar bakom kulisserna och håller ihop den röda tråden som leder kommunen i rätt riktning in i framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lönehandläggare som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till en modern och kvalitetssäker lönefunktion. Hos oss får du ett arbete som är både roligt, givande och utvecklande där du dagligen får använda din kompetens, stötta medarbetare och chefer och vara med och forma framtidens lönearbete.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering och effektivisering står i fokus. Hos oss får du möjlighet att bidra med idéer, påverka arbetssätt och utveckla verksamheten tillsammans med ett team präglat av arbetsglädje, samarbete och starkt servicefokus.
Tjänsten är placerad under Kommunstyrelsen och vårt löneteam består av fyra lönehandläggare som alla bidrar till en positiv, lärorik och stöttande arbetsmiljö.
Som lönehandläggare får du ett roligt, givande och utvecklande arbete där du arbetar brett inom hela löneprocessen och säkerställer att lönehanteringen sker korrekt, effektivt och med hög kvalitet. Du arbetar i vårt lönesystem Personec P och är en viktig del i både det dagliga arbetet och i vår fortsatta utveckling inom löneområdet.
I rollen ingår bland annat att:
• Administrera hela anställningsprocessen
• Registrera och kontrollera inrapporteringar
• Skriva arbetsgivarintyg och andra intyg
• Tolka och tillämpa många olika kollektivavtal och lokala avtal, lagar och regler
• Hantera schemafrågor
• Ge stöd och service till chefer och medarbetare i löne- och personalrelaterade frågor
• Delta i utvecklingsarbete och digitalisering inom lönefunktionen
Utöver detta kan andra arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration förekomma.Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Lönehandläggarutbildning ses som meriterande.
Vi arbetar i Personec P, och erfarenhet av systemet samt erfarenhet av att hantera flera olika kollektivavtal och lokala avtal är meriterande.
Du har god digital kompetens och är van att arbeta i olika system. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, även under perioder med hög arbetsbelastning. Du arbetar självständigt men har samtidigt ett inkluderande förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte utan skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
10017746