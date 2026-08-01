Undersköterska Söder och Östermalm hemtjänst
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-08-01
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Nu utökar vi med fler medarbetare till hemtjänst Söder och Östermalm och söker dig som är utbildad undersköterska.
Vi arbetar med stor yrkesstolthet och med hjärtat på rätt ställe! Vi vill och vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda. Att kontinuerligt utveckla verksamheten ser vi som en självklarhet där medarbetarnas kreativitet och delaktighet är viktig.
Var med och gör skillnad, vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
I våra team erbjuds du ett varierande arbete där varje dag innebär härliga möten. Du arbetar med att ge omsorg och service till personer i ordinärt boende utifrån kundens behov.
En viktig del i arbetet är att ha kunden i fokus, därför arbetar vi i team kring kunden för en god helhetssyn. I arbetet ingår också att vara fast omsorgskontakt samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal. Vi arbetar centralt vilket innebär att vi cyklar till och mellan våra kunder.
Kristianstads kommun har valt att dela upp omvårdnadsinsatser och serviceinsatser, vilket innebär att vi har ett särskilt team som enbart arbetar med serviceinsatserna. Detta ger dig som undersköterska en större möjlighet att fokusera på omvårdnadsarbetet.
Vi arbetar dag och kväll alla veckans dagar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Vi ser gärna att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och arbete i hemtjänst.
Eftersom tjänsten kräver dokumentation samt kommunikation med kunder, kollegor och övriga samarbetspartners förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. För tjänsten krävs att du kan cykla och kan du även cykla/hantera en el-cykel så är det en fördel. Det är meriterande att du har B-körkort.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse och vi vill att du har ett intresse för människor. Du behöver vara trygg i dig själv och värdesätta ett gott bemötande högt gentemot alla du möter i ditt arbete. Du som söker har också god förmåga att planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov eftersom dessa kan förändras under ett arbetspass. Som person är du målmedveten och drivs av utvecklingsarbete, för dig personligen och för verksamheten. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-08-01Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsterna är enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Östermalm Kontakt
Enhetschef
Paula Ericson +4644132065 Jobbnummer
10017737