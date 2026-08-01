E-commerce Operations Coordinator Afro Hair Specialist
Freedom Styles AB / Hälsojobb / Järfälla Visa alla hälsojobb i Järfälla
2026-08-01
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E-handelskoordinator – Premium Hårprodukter & Afro Hair Specialist
Om Freedom Styles AB
Freedom Styles AB är ett svenskt e-handelsföretag specialiserat på premiumprodukter inom human hair wigs, hårförlängningar och hårvårdsprodukter med särskilt fokus på kunder med afrotexturerat hår.
Sedan företaget grundades 2020 har verksamheten vuxit kontinuerligt och säljer idag produkter till kunder både i Sverige och internationellt. För att möta den ökande efterfrågan söker vi nu en engagerad E-handelskoordinator som även kommer tillverka peruker.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha en central roll i företagets dagliga verksamhet och arbeta med hela flödet från leverantör till kund.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hantering och administration av kundorder
Orderplock, packning och leverans
Lagerhantering och inventering
Kvalitetskontroll av inkommande produkter
Publicering och uppdatering av produkter i Shopify
Kundservice via e-post, telefon och sociala medier
Kommunikation med internationella leverantörer
Planering av lager och inköp
Administration kopplad till företagets e-handelsverksamhet
Medverkan i marknadsföring och sociala medierKvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med human hair wigs, lace wigs eller afro hair-produkter
God kunskap om olika perukkonstruktioner såsom Lace Front, HD Lace, Closure, Frontal och Glueless Wigs
Erfarenhet av att ge rådgivning till kunder kring afrotexturerat hår, peruker och hårvård
Erfarenhet från e-handel, detaljhandel eller grossistverksamhet inom hår- eller skönhetsbranschen
God datorvana
Mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Shopify
Erfarenhet av lagerhantering
Erfarenhet av internationella leverantörskontakter
Erfarenhet av sociala medier och digital marknadsföring
Erfarenhet av kundservice inom e-handelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull
Självgående
Strukturerad
Noggrann
Serviceinriktad
Flexibel
Lösningsorienterad
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att växa tillsammans med ett expansivt företag
Omväxlande arbetsuppgifterSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev.
Urval sker löpande.
English
E-commerce Operations Coordinator – Premium Hair Products & Afro Hair Specialist
About Freedom Styles AB
Freedom Styles AB is a Swedish e-commerce company specialising in premium human hair wigs, hair extensions and beauty products, with a particular focus on customers with Afro-textured hair.
Since its establishment in 2020, the company has experienced continuous growth and now serves customers throughout Sweden and internationally.
To support our continued expansion, we are looking for an experienced E-commerce Operations Coordinator aswell as a Wigmaker to join our team.
Main Responsibilities
You will play a key role in the company's day-to-day operations, including:
Managing customer orders from purchase through delivery
Order fulfilment and shipping
Inventory management and stock control
Quality inspection of incoming products
Product management in Shopify
Customer support via email, telephone and social media
Communication with international suppliers
Purchasing and inventory planning
Administrative support for daily e-commerce operations
Assisting with marketing campaigns and social media activities
Qualifications
Required
Proven experience working with human hair wigs, lace wigs or Afro hair products
Strong knowledge of lace front wigs, HD lace, closures, frontals and glueless wigs
Experience advising customers on Afro-textured hair, wigs and hair care
Experience in e-commerce, retail or wholesale within the beauty or hair industry
Strong computer skills
Excellent written and spoken English
Preferred
Experience using Shopify
Inventory management experience
Experience working with international suppliers
Digital marketing and social media experience
Customer service experience in an e-commerce environment
Personal Qualities
We are looking for someone who is:
Reliable
Well organised
Self-motivated
Detail-oriented
Service-minded
Flexible
Solution-focused
What We Offer
Permanent full-time employment
Competitive salary
Opportunity to grow within a rapidly expanding company
Varied and responsible role Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@freedom-styles.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Wigmaker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freedom Styles AB
(org.nr 559240-2753) Jobbnummer
10017753