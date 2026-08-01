Stödassistent till Linhäcklans LSS-boende i Rönnäng - var med från början
Tjörns kommun, Bemanningsgruppen / Vårdarjobb / Tjörn Visa alla vårdarjobb i Tjörn
2026-08-01
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
7 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS.
Arbetet innebär bland annat att:
• ge stöd i vardagliga aktiviteter
• främja självständighet, delaktighet och inflytande
• skapa trygghet, struktur och meningsfull fritid
• dokumentera och följa upp insatser
• samverka med anhöriga, kollegor och andra professioner
• bidra till utvecklingen av den nya verksamheten
Arbetet omfattar dag-, kvälls-, natt- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet inriktning funktionsstöd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
• är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
• har god digital kompetens
Meriterande är:
• erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet
• erfarenhet av tydliggörande pedagogik
• erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av dokumentation enligt SoL/LSS
• kunskap i verksamhetssystemet Combine
Krav på B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-04 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 42 RÖNNÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Bemanningsgruppen Kontakt
Enhetschef
Ulrika Kjellberg ulrika.kjellberg@tjorn.se +46304601498 Jobbnummer
10017733