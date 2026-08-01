Ekonomiansvarig till Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Enköpings kommun, Räddningstjänsten / Ekonomichefsjobb / Enköping
2026-08-01


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Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett växande kommunalförbund med cirka 140 medarbetare som arbetar med operativ räddningstjänst, förebyggande verksamhet och krisberedskap. Vi verkar i en expansiv region med höga krav på kvalitet, effektivitet och långsiktig planering.

Organisationen präglas av korta beslutsvägar, hög kompetens och ett nära samarbete mellan funktioner. Som ekonomiansvarig blir du en central del av förbundets fortsatta utveckling och du kommer få möjlighet att bygga upp och utveckla ekonomifunktionen eftersom tjänsten är ny inom förbundet.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-08-01

Arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig ansvarar du för förbundets ekonomiska processer och ingår i ledningsgruppen. Du arbetar nära förbundschefen och ansvarar för:

• budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
• delårsrapporter och årsbokslut
• ekonomiska analyser och beslutsunderlag
• kund- och leverantörsfakturor samt löpande redovisning
• arbetsgivaravgifter, moms och ekonomiska rutiner
• uppföljning av investeringar, leasing och finansiering
• lån, amorteringar och kassaflödesplanering
• internkontroll enligt fastställd plan

Rollen omfattar inte personalansvar.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
• akademisk utbildning inom ekonomi
• erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• god kunskap om budget, bokslut, prognoser och analys
• erfarenhet av investeringar och projektuppföljning
• förståelse för politiskt styrd verksamhet

Meriterande:

• erfarenhet av upphandling
• erfarenhet av att utveckla ekonomiska rutiner
• erfarenhet från räddningstjänst eller annan offentlig verksamhet



Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut. Du delar förbundets värdegrund Engagemang, Kompetens och Omtanke.

Vi erbjuder

En central roll i en samhällsviktig organisation och möjlighet att utveckla och stärka ekonomifunktionen. Ett nära samarbete med ledning och verksamhet samt goda möjligheter till kompetensutveckling.

Fiskvårdsförmåner såsom betald fysisk träning, möjlighet till simning och andra fysiska aktiviteter på arbetstid.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse men tidigast fr.om. 1 januari 2027.

Ansökan ska innehålla ett CV, ett personligt brev och löneanspråk. Individuell lönesättning tillämpas. De som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att bli informerade under vecka 39 och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331229".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enköpings Kommun (org.nr 212000-0282)
745 80  ENKÖPING

Arbetsplats
Enköpings kommun, Räddningstjänsten

Kontakt
Förbunds- & räddningschef
Fredrik Hallberg
fredrik.hallberg@rtjeh.se
0171-47 56 12

Jobbnummer
10017750

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