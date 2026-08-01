Ekonomiansvarig till Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Enköpings kommun, Räddningstjänsten / Ekonomichefsjobb / Enköping Visa alla ekonomichefsjobb i Enköping
2026-08-01
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett växande kommunalförbund med cirka 140 medarbetare som arbetar med operativ räddningstjänst, förebyggande verksamhet och krisberedskap. Vi verkar i en expansiv region med höga krav på kvalitet, effektivitet och långsiktig planering.
Organisationen präglas av korta beslutsvägar, hög kompetens och ett nära samarbete mellan funktioner. Som ekonomiansvarig blir du en central del av förbundets fortsatta utveckling och du kommer få möjlighet att bygga upp och utveckla ekonomifunktionen eftersom tjänsten är ny inom förbundet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig ansvarar du för förbundets ekonomiska processer och ingår i ledningsgruppen. Du arbetar nära förbundschefen och ansvarar för:
• budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
• delårsrapporter och årsbokslut
• ekonomiska analyser och beslutsunderlag
• kund- och leverantörsfakturor samt löpande redovisning
• arbetsgivaravgifter, moms och ekonomiska rutiner
• uppföljning av investeringar, leasing och finansiering
• lån, amorteringar och kassaflödesplanering
• internkontroll enligt fastställd plan
Rollen omfattar inte personalansvar.KvalifikationerKvalifikationer
• akademisk utbildning inom ekonomi
• erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• god kunskap om budget, bokslut, prognoser och analys
• erfarenhet av investeringar och projektuppföljning
• förståelse för politiskt styrd verksamhet
Meriterande:
• erfarenhet av upphandling
• erfarenhet av att utveckla ekonomiska rutiner
• erfarenhet från räddningstjänst eller annan offentlig verksamhet
Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut. Du delar förbundets värdegrund Engagemang, Kompetens och Omtanke.
Vi erbjuder
En central roll i en samhällsviktig organisation och möjlighet att utveckla och stärka ekonomifunktionen. Ett nära samarbete med ledning och verksamhet samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Fiskvårdsförmåner såsom betald fysisk träning, möjlighet till simning och andra fysiska aktiviteter på arbetstid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse men tidigast fr.om. 1 januari 2027.
Ansökan ska innehålla ett CV, ett personligt brev och löneanspråk. Individuell lönesättning tillämpas. De som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att bli informerade under vecka 39 och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Räddningstjänsten Kontakt
Förbunds- & räddningschef
Fredrik Hallberg fredrik.hallberg@rtjeh.se 0171-47 56 12 Jobbnummer
10017750