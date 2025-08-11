Doktorand i kemi
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-08-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström i Uppsala
Doktorand i kemi med inriktning mot syntes av funktionella organiska material för energi- och kvanttillämpningar
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.
Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att fokusera på design och syntes av nya organiska molekyler, särskilt acenbaserade system, med skräddarsydda egenskaper för fotofysikaliska och fotokatalytiska tillämpningar. Arbetet omfattar flerstegs organisk syntes, rening och strukturell karakterisering av funktionella material. Utöver det syntetiska arbetet kommer kandidaten att utföra enklare optiska spektroskopimätningar för att utvärdera materialens fotofysikaliska egenskaper, samt samarbeta nära med övriga gruppmedlemmar som ansvarar för avancerade spektroskopiska studier. Ett viktigt mål med projektet är att undersöka möjligheten att utnyttja singlet fission i fotokatalys. Kandidaten förväntas även bidra till författande av vetenskapliga publikationer, presentera forskningsresultat vid gruppmöten och internationella konferenser, samt delta aktivt i tvärvetenskapligt samarbete.
Beskrivning av projektet: Projektet är en del av en bredare forskningssatsning som syftar till att utveckla nya molekylära material för framtida teknologier inom energikonvertering och kvantinformation. Singlet fission är en fotofysikalisk process med potential att förbättra solenergiutvinning och möjliggöra nya kvantfunktionaliteter. Genom att syntetisera och skräddarsy organiska kromoforer med effektiv singlet fission strävar projektet efter att etablera struktur-funktionssamband som kan vägleda utvecklingen av nästa generations material. Forskningen är i huvudsak grundläggande, men framgångsrika resultat kan öppna nya vägar för tillämpad fotokatalys och molekylär kvantteknologi.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom Kemi, eller motsvarande
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Den sökande ska vidare ha:
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av organisk syntes
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av flerstegs organisk syntes, och karaktärisering av material med NMR spektroskopi är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1a November eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3
Upplysningar om anställningen lämnas av: Victor Gray +46737025030, victor.gray@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 September 2025, UFV-PA 2025/2409.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Fast lönestege Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Jobbnummer
9452540