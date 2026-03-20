Doktorand i datalogi
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av ett nytt, externt finansierat forskningsprojekt 2026-2031 i samarbete med två andra lärosäten i Sverige. Projektet bedriver forskning och utveckling av nya tekniker i kompilatorteknik, runtimesystem, och domänspecifika programspråk i samband med energieffektiv neuromorphic computing. Projektet syftar på att automatisera programoptimeringar för att bättre utnyttja heterogena datorsystem med traditionell (GPU, tensorcores etc.) och neuromorphisk acceleratorhårdvara för att kunna användas effektivt inom ett bredare spektrum av beräkningar. Vårt arbetspaket på Linköpings universitet (LiU) inkluderar utvecklingen av en C++-baserad högnivå-programmeringsmodell samt kompilatorteknik, runtime-support och automatiska optimeringar för effektiv exekvering av multi-domain-programm på heterogen hårdvara.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Tjänsten inkluderar undervisning som assistent i grundutbildningskurser mest på avancerad nivå, speciellt inom kompilatorteknik, parallella beräkningar, multicore- och GPU-computing, samt handledning av examensarbeten, på både svenska och engelska. Kvalifikationer
Vi förväntar oss ett, vid anställningstiden, minst nästan avklarat masterexamen i datavetenskap, datateknik eller liknande ämne. Formellt behörighetskrav är att du har avlagt examen på avancerad nivå i datavetenskap, datateknik eller liknande ämne eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom dessa ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi förväntar oss mycket bra studiebetyg, mycket bra engelska i tal och skrift, och mycket bra programmeringsfärdigheter i modern C++ (såsom template metaprogrammering) och förtrogenhet med Linux. Meriterande är dessutom en bra bakgrund (t.ex. genom avancerade kurser och mastersarbete) inom kompilatorteknik, multicore- och GPU-programmering, avancerad datorarkitektur samt avancerad programmering i C++. Speciellt förväntar vi oss praktisk erfarenhet med MLIR-kompilatorramverket och SkePU-ramverket, exempelvis i form av ett minst halvvägs avklarat mastersarbetsprojekt. Att kunna undervisa på både svenska och engelska är ett plus.
För att trivas i rollen som projektmedarbetare hos oss vill vi att du är en person som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och samarbeta med andra, att du kan arbeta självständigt, och att du anstränger dig för att leverera bra lösningar. Du tar ansvar för din uppgift och ser möjligheterna i nya situationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan sätta upp samt hålla givna tidsramar. Ditt genuina intresse för teknik gör att du ständigt lär dig nya saker både på och utanför arbetet.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida
Du kommer att arbeta på avdelningen: Programvara och system (SAS) - Linköpings universitet
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 juni 2026.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 april. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
https://www.liu.se/
professor
Christoph Kessler christoph.kessler@liu.se
9810678