Doktorand i byggmaterial
2025-09-01
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet byggmaterial består av 19 personer, varav fem professorer och två postdoktorer. Ämnet fokuserar på utveckling av hållbara material och produktionstekniker för byggbranschen samt på forskning och utbildning relaterad till is- och arktiska förhållanden.
Ämnesbeskrivning
Byggmaterial inkluderar hållbara byggnadsmaterial och deras tillämpning, återvinning och återanvändning samt tillämpad byggfysik, med särskilt fokus på arktiska förutsättningar.
Projektbeskrivning
Den gröna omställningen av Sverige är i full gång. Uppgiften att uppnå ett hållbart, cirkulärt och resurseffektivt samhällsbyggande är oerhört krävande. Det mesta av det ansvaret läggs på byggbranschen. Denna sektor är drivkraften för nya konstruktioner, men även för underhåll, modernisering och rivning av befintliga strukturer. Byggbranschen är starkt beroende av betong, som kännetecknas av ett mycket högt CO2-avtryck, främst relaterat till användningen av Portlandcement.
Projektet syftar till att ta itu med hållbarheten hos betong och byggmaterial samt resurseffektivitet genom att utveckla en ny metod för att producera betong med nollutsläpp med endast återvunnet material.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom dina forskarstudier samt kommunicera dina resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskarstudier. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang, vilket ger en stor möjlighet att få vara med i utmanande utvecklingsprojekt.Kvalifikationer
Du har en masterexamen inom väg- och vattenbyggnad, materialvetenskap eller kemi. Du bör ha grundläggande kunskaper relaterade till byggmaterial och särskilt cementbaserade bindemedel och betong. Du bör tala flytande engelska.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde januari 2026.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Andrzej Cwirzen, 0920-49 3387, andrzej.cwirzen@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721, marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Kommunikation i samband med rekryteringen och eventuell intervju kommer endast att ske på engelska.
Sista dag att ansöka är 30 september 2025
Referensnummer: 3386-2025 Ersättning
