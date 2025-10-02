Djurvårdare/Animal Technician till AstraZeneca!
2025-10-02
Har du en examen inom djurvård, djursjukvård, lantbruk eller motsvarande? Letar du efter ett spännande jobb på ett företag i framkant? Då har vi på Poolia en möjlighet för dig! Vi söker nu en djurvårdare/ animal technician till AstraZeneca i Göteborg! Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid.
Sök rollen idag då intervjuer sker löpande!
Du kommer att arbeta i Mölndal i Göteborg med drivna kollegor. Du kommer att jobba i en verksamhet som är stolta över att ha en unik arbetsplatskultur som inspirerar till innovation och samarbete. Här har anställda befogenhet att uttrycka olika perspektiv - och får känna sig värderade, energiska och belönade för sina idéer och kreativitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar;
Utföra dagliga djurhållningsuppgifter för gnagare, grisar och hundar för att säkerställa högsta standard för djurvård och välbefinnande.
Ansvaret kan innefatta uppfödning och underhåll av transgena möss.
Ansvaret kan innefatta mer tekniska procedurer som att samla in biologiska prover, väga och administrera läkemedel/föreningar.
Upprätthålla daglig journalföring för djur och miljö.
Ansvar kan inkludera rutinmässiga anläggningsdriftuppgifter, diskning och underhåll på ställ och burutrustning.
Arbetet kräver att du kan arbeta flexibelt inom olika områden, och hjälpa till som stöd under helger och utanför öppettider.
Säkerställa att arbetet utförs i enlighet med lämpliga Safety, Health & Environment (SHE), kvalitets- och efterlevnadsstandarder, t.ex. God laboratoriestandard (GLS).
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en gymnasieutbildning och/eller universitetsutbildning inom djurvård, djursjukvård, lantbruk eller motsvarande. Vi ser att du har en god social förmåga. I övrigt önskar vi att du;
Har erfarenhet av att arbeta med laboratoriegnagare och starkt intresse för djuromsorg och välfärd.
Förstår principer och begrepp förknippade med Laboratory Animal Science, särskilt om djurskydd och 3R.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
