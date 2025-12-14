Djurskötare mjölk

Normark, Anna / Djuruppfödarjobb / Sollefteå
2025-12-14


Visa alla djuruppfödarjobb i Sollefteå, Kramfors, Ragunda, Mark, Härnösand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Normark, Anna i Sollefteå

Vi söker en som är självständig och plikttrogen person som tål lite skit under naglarna !
Jobbet innebär delade turer.
Du bör vara intresserad av djur och deras bästa. så att dom kan producera din lön.
Du bör vara beredd att flytta till Junsele eller dess närhet.
Tillträde omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
tel 10.00-13.00 072-7177421
E-post: lammanna@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Normark, Anna
Västbyn 131 (visa karta)
883 71  JUNSELE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Anna Normark

Jobbnummer
9643274

Prenumerera på jobb från Normark, Anna

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Normark, Anna: