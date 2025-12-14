Djurskötare mjölk
2025-12-14
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
Vi söker en som är självständig och plikttrogen person som tål lite skit under naglarna !
Jobbet innebär delade turer.
Du bör vara intresserad av djur och deras bästa. så att dom kan producera din lön.
Du bör vara beredd att flytta till Junsele eller dess närhet.
Tillträde omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
tel 10.00-13.00 072-7177421
E-post: lammanna@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Normark, Anna
Västbyn 131 (visa karta
)
883 71 JUNSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anna Normark Jobbnummer
9643274