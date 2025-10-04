Diversearbetare
Vasikkavuoma utveckling ekonomisk förening är en verksamhet som har en lång och stabil historia. Kärnverksamheten består av natur och kulturvårdsuppdrag både i närområdet och externt. Vi arbetar i samverkan med både kommunen, myndigheter, andra föreningar och företag. Fokus är att bibehålla och öka livskvalitén för de som bor och verkar i Meja byar (Mukkakangas, Erkheikki, Juhonpieti och Autio) med omnejd. Detta gör vi bl a genom att sköta om Vasikkavuoma och Jupukka naturreservat, äga och erbjuda uthyrning av Folkets Hus i Erkheikki, arrendera och hyra ut camp Vasikkavuoma, anordna evenemang och aktiviteter för alla åldrar och driva samverkansprojekt.
Vi letar nu efter en person med praktiskt kunnande inom naturskötsel och naturvård.
Arbetsuppgifterna omfattar röjning, klippning, naturvård, timring, miljöåtgärder, snickring, underhåll av maskiner, skötsel av naturreservat, pistning och skidspårsdragning och liknande arbetsuppgifter, tillsyn och vård av lokaler och andra förekommande uppgifter i föreningen.
En stor del av arbetet sker utomhus och sommaren är högsäsong för oss.
i tjänsten ingår att åven kunna fungera som gruppledare vid behov av ungdomar vid säsongsarbete på myr.
Tjänsten är heltid, tillsvidare, men först 6 månaders provanställning.
Du ska ha jobbat praktiskt tidigare med liknande arbetsuppgifter
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som kompetens, eget driv, förmåga att arbeta i grupp, ansvarstagande och praktiskt kunnande. Meriterande är motorsågskort, röjsågskort och liknande utbildningar/certifieringar.
Eftersom vi är en ekonomisk förening, och arbetsgrupp är liten kan det bli omväxlande arbetsuppgifter och ändras utifrån styrelsens beslut.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan
Tillträde enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
