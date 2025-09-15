Distriktsläkare till Kumla Vårdcentral
Är du intresserad av att vara med och forma framtidens primärvård och vara med på vår utvecklingsresa mot ett teambaserat arbetssätt? År 2026 kommer vi flytta in i vår nybyggda vårdcentral vilket kommer att ge oss nya möjligheter för vår verksamhet och vårt arbetssätt. Vi hoppas att du vill vara med oss då i våra nya lokaler. På Kumla vårdcentral vill vi ständigt förbättra, allt för att det ska gynna våra patienter och vår egen arbetsmiljö. Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team som arbetar för bättre kontinuitet vilket skapar trygghet för våra patienter och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Kumla vårdcentral är en del av primärvård söder och har ett nära samarbete med Askersunds vårdcentral för att utveckla den nära vården i södra länsdelen. Genom ett utökat samarbete mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och södra länets kommuner skapar vi ännu bättre nära vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Kumla vårdcentral tillhör primärvård söder som är en del av Område nära vård. Området har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som därför behöver finnas geografiskt nära patienterna. I området finns navet för hälso- och sjukvårdens omställning mot just nära vård. Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra.
Vi ska möta människor med komplexa behov och kronisk sjukdom på ett än bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen.
arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns
spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur
och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Distriktsläkare till Kumla VårdcentralPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som distriktsläkare hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar nära patienten och i ett nära samarbete mellan professionerna.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens i allmänmedicin, är engagerad och vill vara med och utveckla framtidens primärvård via teambaserad vård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
