Distriktsköterska eller barnsjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
Vi är en modern och växande enhet som just nu förstärker vårt fantastiska team med ytterligare en engagerad distriktsköterska alternativt barnsjuksköterska. Hos oss får du möjlighet att vara del av en verksamhet där utveckling, kvalitet och ett varmt bemötande står i centrum.
Om oss Capio Vårdcentral i Ängelholm är en familjär, stabil och uppskattad vårdcentral där kvalitet, trygghet och ett varmt bemötande präglar hela verksamheten. Vi finns mitt i centrala Ängelholm i charmiga K-märkta lokaler och har idag cirka 10 150 listade patienter.
Hos oss arbetar omkring 35 engagerade medarbetare i ett komplett och kompetent team med allmänspecialister, ST-läkare, distriktssköterskor, BVC, barnmorskor, astma/KOL- och diabetessköterska, kuratorer, rehabkoordinator, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist, medicinska sekreterare, receptionister och servicemedarbetare. Här är vi stolta över vår samarbetskultur och goda stämning - vi hjälper varandra, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din roll
Vi söker dig som är distriktssköterska eller barnsjuksköterska och som vill arbeta på vår BVC-mottagning. Hos oss får du en omväxlande och variationsrik tjänst med goda möjligheter att utvecklas och vara med och påverka framtidens barnhälsovård.
Vi har även en familjecentral tillsammans med Ängelholms kommun. Hit kommer våra föräldrar och barn för att tillbringa en stund tillsammans flera gånger per vecka.
Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram och erbjuder en vardag fylld med stimulerande arbetsuppgifter - allt från hembesök och hälsoundersökningar till föräldrastöd, rådgivning och uppföljningar.
Vårt mål är att arbeta familjecentrerat, där vi stöttar och stärker både barn och föräldrar. Vi brinner för att skapa trygghet, kontinuitet och goda förutsättningar för barnens hälsa och utveckling.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska, gärna med några års erfarenhet av barnhälsovård eller primärvård. Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.
Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Inför anställning tillämpar vi alltid 6 månaders provanställning.
