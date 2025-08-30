Diskare till kommande vinter!

Fjäderholmarnas Krog AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre
2025-08-30


Som diskare hos oss jobbar man varierat frukost/lunch samt afterski och kväll.
Hotell Fjällgården har ett unikt läge, mitt i backen men ändå mitt i byn. Med den nya sexstolsliften, Fjällgårdsexpressen, tar du dig snabbt och enkelt bort till de större liftsytemen och de brantare backarna. Bergbanan, som också finns precis utanför dörren, tar dig ner till byn på några minuter.
Eget boende är ett krav.
Anställningen gäller dec-april.
Vi ser helst att du söker via länken nedan.
https://www.fjallgarden.se/jobba-hos-hotellfjallgarden
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen in med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: koket@fjallgarden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fjäderholmarnas Krog AB (org.nr 556630-5990), http://www.fjallgarden.se/
Fjällgårdsvägen 35 (visa karta)
837 52  ÅRE

Arbetsplats
Hotell Fjällgården

Kontakt
Köksmästare
Erik Renberg
koket@fjallgarden.se

Jobbnummer
9483812

