Diskare på halvtid

Gårda Konferens AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-14


Vi söker en noggrann och pålitlig diskare som kan arbeta deltid, ca 50 % till vår lunchrestaurang Hildas. Du kommer att vara en viktig del av vårt köksteam och bidra till att vi kan hålla en hög standard och en trivsam arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Diskning av porslin, bestick, glas och köksutrustning
Sortering och hantering av brickvagnar
Städning och underhåll av disk- och köksytor
Hantering av avfall och återvinning
Stötta kökspersonalen vid behov

Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Har öga för ordning och hygien
Är flexibel och kan samarbeta i team
Har tidigare erfarenhet av diskjobb (meriterande men ej krav)

Vi erbjuder:
En halvtidstjänst
Prestigelös arbetsplats med lätt till skratt
Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat team
Friskvårdsbidrag

Avtalsmässig lön enligt Hotell- och restaurangfacket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: info@hildasrestaurang.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gårda konferens AB (org.nr 559060-3865)
Johan på Gårdas gata 5A (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gårda Konferens AB

Jobbnummer
9457712

