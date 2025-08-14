Diskare på halvtid
Gårda Konferens AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gårda Konferens AB i Göteborg
Vi söker en noggrann och pålitlig diskare som kan arbeta deltid, ca 50 % till vår lunchrestaurang Hildas. Du kommer att vara en viktig del av vårt köksteam och bidra till att vi kan hålla en hög standard och en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Diskning av porslin, bestick, glas och köksutrustning
Sortering och hantering av brickvagnar
Städning och underhåll av disk- och köksytor
Hantering av avfall och återvinning
Stötta kökspersonalen vid behov
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Har öga för ordning och hygien
Är flexibel och kan samarbeta i team
Har tidigare erfarenhet av diskjobb (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder:
En halvtidstjänst
Prestigelös arbetsplats med lätt till skratt
Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat team
Friskvårdsbidrag
Avtalsmässig lön enligt Hotell- och restaurangfacket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: info@hildasrestaurang.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gårda konferens AB
(org.nr 559060-3865)
Johan på Gårdas gata 5A (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Gårda Konferens AB Jobbnummer
9457712