Digital marknadsförare som älskar it.

Sjöbogården Cat & Dog AB / Webbmasterjobb / Malmö
2025-12-21


Platsannons - Digital Marknadsförare
Digital Marknadsförare till vårt kontor
Vi är ett företag med fokus på våra husdjur och med en tydlig ambition att skapa en bättre och enklare vardag för alla med djur. Genom engagemang, kvalitet och närhet till våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som gör skillnad - både för djuren och deras ägare.
Nu söker vi en Digital Marknadsförare till vårt kontor som vill vara med och stärka vår digitala närvaro och bidra i flera delar av verksamheten.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Rollen är bred och varierande och kombinerar digital marknadsföring, e-handel och administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar nära både kontor och säljorganisation och är en viktig del av teamet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Planera, genomföra och följa upp digitala marknadsföringskampanjer

Arbeta med sociala medier (innehåll, annonsering och analys)

Uppdatera och utveckla webbplats samt arbeta i WooCommerce

Hantera produkter, texter, priser och kampanjer i e-handeln

Arbeta med nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

Analysera statistik och optimera digitala insatser

Vara behjälplig med orderläggning och andra administrativa uppgifter som behövs på ett kontor.

Stötta säljarna ute på fältet med material, information och uppföljning

Du ser möjligheter när andra ser hinder.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller utbildning inom digital marknadsföring och datorer i allmänhet.

Har god kunskap i WooCommerce och förståelse för e-handel

Är strukturerad, flexibel och prestigelös

Trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter

Behärskar svenska som ditt modersmål

Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av SEO/SEM

Erfarenhet av försäljning eller arbete nära säljorganisation

Kunskap i Google Analytics eller liknande analysverktyg

Erfarenhet av grafiska verktyg (Adobe, Canva eller liknande)

Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett företag med tydligt djurfokus

Ett engagerat team där samarbete och ansvar värderas högt

Arbete på kontor med nära till beslut

Lön enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid
Placering: Kontor
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
via mejl
E-post: info@sjobogarden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digital Marknadsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöbogården Cat & Dog AB (org.nr 556699-9644)

Arbetsplats
Müllers Försäljnings AB, Svenska

Jobbnummer
9658374

