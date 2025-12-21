Digital marknadsförare som älskar it.
2025-12-21
Platsannons - Digital Marknadsförare
Digital Marknadsförare till vårt kontor
Vi är ett företag med fokus på våra husdjur och med en tydlig ambition att skapa en bättre och enklare vardag för alla med djur. Genom engagemang, kvalitet och närhet till våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som gör skillnad - både för djuren och deras ägare.
Nu söker vi en Digital Marknadsförare till vårt kontor som vill vara med och stärka vår digitala närvaro och bidra i flera delar av verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Rollen är bred och varierande och kombinerar digital marknadsföring, e-handel och administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar nära både kontor och säljorganisation och är en viktig del av teamet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Planera, genomföra och följa upp digitala marknadsföringskampanjer
Arbeta med sociala medier (innehåll, annonsering och analys)
Uppdatera och utveckla webbplats samt arbeta i WooCommerce
Hantera produkter, texter, priser och kampanjer i e-handeln
Arbeta med nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
Analysera statistik och optimera digitala insatser
Vara behjälplig med orderläggning och andra administrativa uppgifter som behövs på ett kontor.
Stötta säljarna ute på fältet med material, information och uppföljning
Du ser möjligheter när andra ser hinder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller utbildning inom digital marknadsföring och datorer i allmänhet.
Har god kunskap i WooCommerce och förståelse för e-handel
Är strukturerad, flexibel och prestigelös
Trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter
Behärskar svenska som ditt modersmål
Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av SEO/SEM
Erfarenhet av försäljning eller arbete nära säljorganisation
Kunskap i Google Analytics eller liknande analysverktyg
Erfarenhet av grafiska verktyg (Adobe, Canva eller liknande)
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett företag med tydligt djurfokus
Ett engagerat team där samarbete och ansvar värderas högt
Arbete på kontor med nära till beslut
Lön enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Kontor
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
via mejl
E-post: info@sjobogarden.se Arbetsgivarens referens
