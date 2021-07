Digital Marketing Specialist till Wise Professionals - Wise Professionals AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Wise Professionals AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-07-07Med ett, om vi skall vara helt ärliga, riktigt tufft och jobbigt 2020 i ryggen, har vi nu nått vändpunkten som vi längtat efter så mycket. Vi växer igen! Och det går fort. Vi får ibland nypa oss själva i armen för att ta in hur bra det känns just nu när vi ser att marknaden vågar satsa igen. Extra bra känns det när våra kunder vill ta hjälp av oss för att hitta rätt människor att driva dem framåt i sin tillväxtresa. Vi vill testa nytt, påverka och beröra människor, berätta stories som driver engagemang och eftertanke. När vi testar ny mark, kommer en del av det innebära ett och annat felsteg. Men det är OK! Bara genom att testa och göra fel ibland kan vi lära oss och nå nya höjder som vi aldrig kunnat drömma om.OM ROLLENVi söker nu efter en Digital Marketing Specialist som brinner för och kan det mesta om konverteringsdrivande aktiviteter, leadsgenerering och marketing automation. Du kommer att ha ett stort operativt ansvar för marknadsföring och affärsdrivande aktiviteter i våra digitala kanaler och Hubspot. Planera, skapa och publicera digitala kampanjer, inklusive epostutskick och marketingautomation flöden blir en del av din vardag. För bästa konvertering ska du även arbeta med optimering och analys av utfall för att ständigt söka förbättringsområden och säkerställa uppsatta mål. Du har många personer att kroka arm med och du kommer att rapportera till Marknadsansvarig.EXEMPEL PÅ ANSVARSOMRÅDEN:Publicera målgruppsanpassat innehåll i våra digitala kanaler Vidareutveckling av våra marketingautomation processer och användandet av digitala kanaler och systemstöd, samt viss webbutveckling Uppdatering av hemsidor och utveckling av SEO tillsammans med externa byråer Tillsammans med Marknadsansvarig driva och utveckla projekt och marknadsaktiviteter för att nå uppsatta KPI:er Operativt ansvar för mediaköp och Paid Social A/B testning av content för att se vad som driver bäst engagement och/eller trafik till siteOM DIGVi tror du är en värderingsstyrd och snäll person som också ser möjligheterna i att använda data på rätt sätt och jobbar effektivt och innovativt genom att sätta nya processer och rutiner samt finjustera arbetssätt för att nå uppsatta mål. I allt du gör har du alltid kund- och affärsperspektiv, du gör inget som inte skapar affärsmöjligheter och affärsnytta. Vi tänker oss att du har relevant utbildning inom marknadsföring och/eller kommunikation. Du har drivit digitala marknadsföringsprojekt i flera kanaler och verktyg och är van vid att arbeta både med utveckling av nya processer och optimering av befintliga. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att skapa kampanjer med landningssidor och automationer, publicera dem och analysera utfall.VI TROR DU HAR:arbetat med och rör dig bekvämt i Hubspot. erfarenhet av Wordpress. kunskaper inom SEO/SEM/Adwords koll på Google Analytics och Google Tag Manager erfarenhet av Linkedins och Facebooks annonseringsverktyg. varit inne någon gång då och då i Photoshop och InDesign och kreerat.OM OSSPå Wise Professionals & Friends (inkl. KIMM, Eqonomy, The Pace, SalesOnly och K2) vill vi skapa rörelse för människor och organisationer, kandidat- och kundupplevelser i världsklass, samt en snabb, precis och hållbar kompetensförsörjning. Idag och i framtiden. I våra olika affärsområden har vi olika spetskompetenser och tillsammans täcker vi in större delen av marknaden när det kommer till rekrytering, konsultuthyrning, interims uppdrag samt inhouse- rekrytering. Vårt arbete har en samhällsviktig funktion, nämligen att hjälpa människor att nå sin fulla potential och hitta rätt person till rätt roll, för vi tror att det finns en rätt plats för alla. Det känns ganska bra i magen när man tänker på att vårt mål är att göra världen bättre varje dag genom att hjälpa människor att hitta sin nästa utmaning, roll eller utvecklingsresa.PASSAR VI DIG?Vill du vara med på resan att utmana rekryteringsbranschen tillsammans med oss? Att bli en "wisare" innebär att jobba med ett gäng modiga, proffsiga och nyfikna kollegor. Vårt varumärke och vår marknadsposition i kombination med möjligheten att påverka är några av de främsta anledningarna till att våra kollegor valt att börja arbeta hos oss. Alla som jobbar här är konsulter och specialister inom sitt eget område, vi är idag över 45 anställda och ca 250 uthyrda konsulter. Vi arbetar branschbrett med starka varumärken och är en del av Wise Group, noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. Vill du lära dig mer om oss, kolla in wise.se, salesonly.se, K2search.se och wisegroup.se.VÄLKOMMEN TILL OSS!Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod i vår strävan efter en mer potentialbaserad kompetensförsörjning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.Nu tar vi lite sommarledighet och återkommer med återkoppling i början på Augusti.Du ansöker enkelt med din CV eller din LinkedIn-profil på kimm.se där du får svara på några korta frågor. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Vi vill nämligen tidigt i processen samla in så mycket fakta som möjligt för att vi ska kunna göra den bästa matchningen. Som kandidat får du göra testerna tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om rollen eller processen, vänligen kontakta Olof Lindmark på ol@kimm.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-07Månadslön - Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-08-13Wise Professionals AB5850789