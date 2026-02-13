Digital kommunikatör
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Nu söker vi en digital kommunikatör till en stimulerande och utvecklande tjänst med mycket variation på vårt kommunikationskontor. Kommunikationskontoret är en enhet inom verksamhetsområdet Kultur, kommunikation och service. Vi är en liten verksamhet med ett brett, kommunövergripande uppdrag, vilket ställer stora krav på förmågan till självständigt arbete och hög flexibilitet.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss arbetar du både strategiskt och operativt. Dina arbetsuppgifter består till stor del av att arbeta praktiskt med webb samt visuella och digitala kanaler. Du arbetar självständigt med att planera, inhämta och producera information i text, foto och rörligt innehåll till våra interna och externa kanaler. Du kommer även att delta i strategiskt arbete med kommunikationsplaner och insatser i samverkan med kommunens olika verksamheter.
Du stöttar även i andra arbetsuppgifter som förekommer på ett kommunikationskontor. Du är en av verksamhetens två kommunikatörer och rapporterar till verksamhetschef för Kultur, kommunikation och service.
I detta uppdrag vidareutvecklar och förvaltar du kommunikationskontorets digitala plattformar, såsom webb, intranät, sociala medier och andra digitala kanaler. Du säkerställer att våra system och kanaler uppfyller gällande lagkrav för tillgänglighet och är inkluderande för alla användare. Du ansvarar för kommunikationskontorets systemförvaltning, inklusive implementation, utveckling och löpande förvaltning av exempelvis CMS och bildbank.
Rollen innebär också ett kontinuerligt arbete med kommunikation - från planering och publicering till kvalitetssäkring av innehåll. Du skapar rörligt material för sociala kanaler och stöttar vid behov med uppgifter som bildhantering, enklare grafisk produktion och kommunikationsplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har Högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation, journalistik, media eller motsvarande.
• har minst två års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med digital kommunikation, inklusive webb och sociala medier.
• har hög digital kompetens och är van vid olika system, plattformar och verktyg.
• har erfarenhet av webb- och intranätförvaltning.
• behärskar Adobe Creative Cloud.
• har arbetat med annonsering, till exempel Google Ads eller annonsering i sociala medier.
• har erfarenhet av att ta ansvar för hela kommunikationsprocessen, från strategi och planering till genomförande och uppföljning, inklusive tonalitet, budskap och struktur.
• har stark redaktionell förmåga med erfarenhet av att skriva och målgruppsanpassa innehåll i olika kanaler.
• har mycket god språklig förmåga på svenska och engelska.
• är uppdaterad kring gällande krav på tillgänglighet och andra lagar inom kommunikationsområdet.
Det är meriterande om du:
• kan analysera användarbeteende och systemdata för att optimera funktionalitet, webbdesign, användarupplevelse (UX) och innehållsstruktur.
• har erfarenhet av arbete i Sitevision eller liknande webbplattform.
• har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt inom digital kommunikation till exempel: migrering av plattformar, implementation av nya moduler eller system.
• har vana att arbeta med innehållsstruktur och metadata för att säkerställa att information är lättillgänglig och korrekt.
• är nyfiken på och använder AI-verktyg som stöd i idéarbete, innehållsproduktion och optimering.
• erfarenhet av arbete i offentlig sektor.
• har erfarenhet av kriskommunikation.
Som person tror vi att du:
• är social och trygg i mötet med människor. Du samarbetar gärna med olika funktioner i kommunen och kommunicerar tydligt och transparent med våra medborgare.
• är nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad och testar gärna nya format och verktyg.
• är samhällsintresserad då vi arbetar mycket med samhällspolitiska frågor.
• är strukturerad och håller ordning även när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid urvalet till denna tjänst.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: enligt överensskommelse
Ansök senast: 2026-03-08
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Friskvårdsbidrag 2000 kr/år Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Verksamhetschef Kultur, kommunikation och service
Therése Eklöf therese.eklof@soderkoping.se 0121-183 37 Jobbnummer
9742697