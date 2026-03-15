Digital affärsutvecklare
Älskar du digital utveckling och fjällivet? Då kan det här vara ditt drömjobb.
Vill du vara med och forma hur tusentals gäster upplever Kläppen - redan från första klicket? Brinner du för digitala lösningar som faktiskt gör skillnad, och trivs lika bra i systemdiskussioner som i skidbacken eller ute på fjället? Då vill vi gärna träffa dig.
Om rollen
Som Digital affärsutvecklare arbetar du med utveckling och förvaltning av Kläppens webb, onlinebokning och affärssystem samt att kopplingen och funktionaliteten mellan dessa är stabil och utvecklas. Rollen är operativ och affärsnära, med fokus på förbättringar i flöden, funktionalitet och användarupplevelse.
Du är en viktig del i vårt digitala arbete - och en del i helheten som arbetar med affärsstrategi, budget eller affärssystem. Prioriteringar och större beslut görs tillsammans med ledning och andra funktioner.
Rollen passar dig som vill ta ansvar inom ditt område, men som uppskattar tydliga ramar och samarbete snarare än att vara ensam "navet".
Det här kommer du att göra
• Ansvara för utveckling, förvaltning och optimering av Kläppens webbplats, onlinebokning och affärsystem - alltid med affär, konvertering och användarupplevelse i fokus.
• Säkerställa att webb, onlinebokning, affärssystem och CRM samverkar på ett smart och effektivt sätt.
• Arbeta datadrivet med analys, rapportering och beslutsunderlag för olika affärsområden.
• Driva förbättringar i bokningsflöden och kundresor - från inspiration till genomförd vistelse.
• Vara kravställare och kontaktperson gentemot externa system- och utvecklingsleverantörer.
• Initiera och leda digitala utvecklingsprojekt kopplat till system, integrationer och data.
• Arbeta nära verksamheten och omsätta behov till konkreta digitala lösningar.
Vad rollen inte är
För att vara tydliga:
• Du har inte budget- eller P&L-ansvar
• Du är inte ensam systemägare för affärssystemet
• Du förväntas inte driva långsiktig digital strategi på egen hand
Detta är en specialistroll, inte en chefs- eller ledningsroll.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som kombinerar affärsförståelse med teknisk nyfikenhet. Du gillar att ta ansvar, se helheten och få saker att hända - utan att fastna i onödig komplexitet.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av webb, webbprogrammering, CMS och transaktionsdrivna eller affärskritiska digitala miljöer.
• Erfarenhet av bokningssystem, e-handel eller liknande digitala flöden.
• God förståelse för hur affärssystem, CRM och andra digitala system hänger ihop.
• Vana av att arbeta med kravställning mot externa leverantörer.
• Grundläggande förståelse för integrationer, API:er och dataflöden.
• Ett datadrivet arbetssätt med fokus på analys, uppföljning och konvertering.
• Du vill arbeta nära verksamheten - inte som konsult på distans
Som person är du affärsdriven, lösningsorienterad och pedagogisk. Du kan förklara teknik så att alla förstår - och du trivs i en generalistroll där ingen dag är den andra lik.
Extra plus om du också...
• Har erfarenhet från besöksnäring, destination, e-handel eller bokningslogik.
• Har varit med i systembyten eller större digitala transformationsprojekt.
• Har arbetat med CRM, kundresor eller marketing automation.
Varför Kläppen?
Hos oss får du inte bara ett spännande jobb - du får en livsstil. Kläppen är en levande fjälldestination där skidåkning, friluftsliv och naturupplevelser är en naturlig del av vardagen, året runt.
• Du får arbeta med system som används på riktigt, av hundratusentals gäster
• Korta beslutsvägar och nära samarbete med verksamheten
• Möjlighet att påverka och se resultat av ditt arbete direkt
• En arbetsmiljö där säsong, natur och återhämtning är en naturlig del av helheten
Här arbetar du i en organisation med stark framtidstro, korta beslutsvägar och stor vilja att utvecklas digitalt. Samtidigt finns skidbacken, längdspåren, cyklingen och fjället alltid runt hörnet.
Praktisk information
Placering: Kläppen / Malung-Sälen
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 30 april
Lön: Marknadsmässig utifrån rollens omfattning och ansvar
Frågor angående tjänsten besvaras av:
VD Gustav Eriksson, gustav.eriksson@klappen.se
GDPR
Genom din ansökan godkänner du att Kläppen Ski Resort hanterar dina personuppgifter under rekryteringsperiod.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
