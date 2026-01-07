Dietist
Västra Götalandsregionen / Dietistjobb / Uddevalla Visa alla dietistjobb i Uddevalla
2026-01-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som dietist inom primärvården och vill blir en del av ett härligt team, då ska du söka denna tjänst! Hos oss får du varierande och omväxlande arbetsuppgifter med stora möjligheter att påverka och utforma ditt arbete.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Vi är en av Västra Götalandsregionens största dietistenheter och är en arbetsgrupp som trivs tillsammans samt arbetar aktivt för att utvecklas som verksamhet och medarbetare.
Dietistenheten arbetar inom hela Västra Götaland och erbjuder alla vårdcentraler tillgång till dietist. Vi har kontor på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla. Arbetslaget består av totalt 44 dietister och två administratörer. Till dietistenheten kommer patienter i alla åldrar via remiss från läkare eller sjuksköterska på vårdcentral som har behandlingsansvar för bakomliggande sjukdom. Vi ger även insats till gravida som kommer på remiss från barnmorska.
Vår högsta prioritet ligger på svårt sjuka äldre personer med undernäring och vi samarbetar mycket med kommunal vård och omsorg. Övriga patientgrupper är främst personer med diabetes, övervikt, obesitas samt mag- och tarmsjukdomar. Vi genomför även kvalificerat rådgivande samtal om matvanor till riskgrupper.
Om arbetet
Du kommer att tillhöra kontoret i Uddevalla och ha huvudansvar för fyra till sex vårdcentraler i Fyrbodalområdet. Det huvudsakliga arbetet sker genom digitala vårdkontakter, via telefon och video. Vid behov genomförs fysiska mottagningsbesök på den vårdcentral där patienten är listad. Det kan även förekomma hembesök vid behov.
Som dietist i Primärvårdens dietistenhet arbetar du enligt nutritionsbehandlingsprocessen, vilket innebär utredning, bedömning, diagnostik och behandling av nutritionsrelaterade problem och journalföring enligt NCP. Arbetet innebär både individuella vårdkontakter och gruppbehandling/patientutbildning. I arbetet ingår det även förskrivning av nutritionsprodukter. Målgrupp för denna tjänst är vuxna personer med nutritionsproblem relaterade till sjukdom.
I rollen kommer du att arbeta med helheten kring patienten tillsammans med andra yrkeskategorier, främst läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, där du står för nutritionskompetensen. I uppdraget ingår det även konsultation i nutritionsfrågor till vårdpersonal via telefon och epost. Dietistenheten utvecklas ständigt och förbättringsarbete sker hela tiden i samarbete inom gruppen och med andra samarbetspartners. Arbetet innebär eget ansvar för planering och struktur i arbetsdagen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har klinisk erfarenhet av primärvård. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, både i tal och skrift. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort även ett krav. Du behöver ha god datorvana eftersom digital teknik för kommunikation används frekvent vid videobesök. Du har även förmåga att arbeta självständigt med nutritionsutredning, kostbehandling, förskrivning av nutritionsprodukter samt rådgivning till patienten och personer kring patienten.
Som person söker vi dig som är strukturerad, självständig samt flexibel och har förmåga att arbeta i team. Vidare ser vi att du har ett konsultativt och prestigelöst arbetssätt och är serviceinriktad i kontakter med patienter samt kollegor. Vi vill att du ska delta i utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor inom enheten.Anställningsvillkor
Du behöver vara fysiskt på kontoret i Uddevalla minst en dag i veckan och på vårdcentraler i Fyrbodal vid behov, några dagar i månaden. Möjlighet finns till arbete hemifrån en till två dagar i veckan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Expertenheterna Primärvårdens dietistenhet Uddevalla Kontakt
Jeanette Rehn, Verksamhetschef 0761-187715 Jobbnummer
9672412