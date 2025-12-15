Dietist
Vi är en av Västra Götalandsregionens största dietistenheter.
Vi är en arbetsgrupp som trivs gott tillsammans och arbetar hela tiden aktivt för att utvecklas som verksamhet och medarbetare.
Dietistenheten arbetar i hela Västra Götaland och erbjuder alla vårdcentraler tillgång till dietist. Vi har kontor på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla med ett arbetslag bestående av totalt 44 dietister och två administratörer.
Till dietistenheten kommer patienter i alla åldrar via remiss från läkare eller sjuksköterska på vårdcentral som har behandlingsansvar för bakomliggande sjukdom. Vi ger också insats till gravida på remiss från barnmorska. Hos oss ligger högsta prioritet på svårt sjuka äldre personer med undernäring. Vi samarbetar mycket med kommunal vård och omsorg. Övriga patientgrupper är främst personer med diabetes, övervikt och obesitas och mag- och tarmsjukdomar. Vi genomför även kvalificerat rådgivande samtal om matvanor till riskgrupper.
Om arbetet
Som dietist i Primärvårdens dietistenhet arbetar du enligt nutritionsbehandlingsprocessen, vilket innebär utredning, bedömning, diagnostik och behandling av nutritionsrelaterade problem och journalföring enligt NCP. Arbetet innebär både individuella vårdkontakter och gruppbehandling/patientutbildning. I arbetet ingår det även förskrivning av nutritionsprodukter och målgrupp för denna tjänst är vuxna personer med nutritionsproblem relaterade till sjukdom.
Du kommer att arbeta med helheten kring patienten tillsammans med andra yrkeskategorier, främst läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, där du står för nutritionskompetensen. I uppdraget ingår det även konsultation i nutritionsfrågor till vårdpersonal via telefon och epost.
Placeringen av tjänsten är i Skara, där du kommer att ha huvudansvar för fyra till sex vårdcentraler i Skaraborg. Det huvudsakliga arbetet sker via digitala vårdkontakter (telefon och video). Fysiska mottagningsbesök genomförs vid behov på den vårdcentral där patienten är listad. Det kan även förekomma hembesök. Du behöver vara fysiskt på kontoret i Skara minst en dag i veckan och på vårdcentraler i Skaraborg en till två dagar per vecka. Det fick däremot möjlighet till arbete hemifrån en till två dagar i veckan. Dietistenheten utvecklas ständigt och förbättringsarbete sker hela tiden i samarbete inom gruppen och med andra samarbetspartners.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har klinisk erfarenhet av primärvård. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, är ett krav. Då det förekommer resor i tjänsten är även B-körkort ett krav. Eftersom digital teknik används frekvent för kommunikation vid videobesök, så ser vi att du har god datorvana.
Som person söker vi dig som är strukturerad, självständig och flexibel, samt har förmåga att arbeta i team. Arbetet innebär eget ansvar för planering och struktur i arbetsdagen. Vidare har du ett konsultativt och prestigelöst arbetssätt samt är serviceinriktad i kontakter med patienter och kollegor. Du deltar även i utvecklingsarbete tillsammans med kollegor inom enheten. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt med nutritionsutredning, kostbehandling, förskrivning av nutritionsprodukter och rådgivning till patienten och personer kring patienten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
