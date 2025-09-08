Devops Engineer
Teleoffice Viewcom AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-09-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teleoffice Viewcom AB i Solna
DevOps Engineer med fokus på KubernetesPubliceringsdatum2025-09-08Om företaget
Vill du kickstarta din karriär inom DevOps? På Customer First får du chansen att utvecklas i en innovativ och stöttande miljö. Vi bygger smarta kundtjänstlösningar med modern teknik och automatiserar kundinteraktioner med hjälp av AI. Hos oss får du jobba med spännande projekt som påverkar hur företag hanterar sin kundservice.
Vi är ett växande team på över 30 personer som brinner för teknik och innovation. Nu letar vi efter en DevOps Engineer som vill lära sig mer om Kubernetes och molninfrastruktur!
Vad vi erbjuder:
En lärorik och utvecklande roll där du får stöd av erfarna kollegor.
Möjlighet att arbeta med modern DevOps-teknologi.
Ett team som uppmuntrar samarbete och innovation.
Möjlighet till aktieoptioner för rätt kandidat.
Om rollen
Vi söker dig som har ett intresse för Kubernetes och DevOps och vill utvecklas inom området. Du behöver inte kunna allt från start - det viktiga är att du är nyfiken, villig att lära och gillar att lösa problem.
Vi tror att du har:
Grundläggande kunskap i Docker och Kubernetes.
En förståelse för CI/CD-pipelines (t.ex. GitHub Actions).
Nyfikenhet kring övervakning och loggning (Prometheus, Grafana).
Grundläggande kunskap om molnplattformar som AWS, GCP eller Azure.
Vana vid eller intresse för att skriva skript i Bash eller Python.
Förståelse för relationsdatabaser och HA setups
Extra plus om du har testat:
Terraform, Argo eller andra Infrastructure as Code-verktyg.
Helm eller Kustomize för Kubernetes-konfiguration.
JavaScript/TypeScript, Go eller SQL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Via mejl
E-post: taieb.khessib@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Devops Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleoffice Viewcom AB
(org.nr 556653-8558)
Gustav III:s Boulevard 134 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Customer First AB Jobbnummer
9498561