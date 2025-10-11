Design Assistent till Cappelen Dimyr!
2025-10-11
Vill du vara med och forma exklusiv textildesign inom ett växande skandinaviskt varumärke? Som Design Assistent får du kreativ frihet och möjlighet att påverka produktutvecklingen från idé till färdig form. Har du ett öga för estetik och en passion för att skapa visuellt starka koncept? Då är detta en möjlighet för dig. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Cappelen Dimyr är ett skandinaviskt designvarumärke som förenar eklektisk minimalism med en exklusiv bohemisk estetik. Med rötter i hantverk och konstnärligt uttryck skapar de tidlösa textilier som förädlar hemmets atmosfär. Sedan lanseringen av sin första kollektion av handknutna mattor år 2019 har varumärket utvecklat ett noggrant kuraterat sortiment av handgjorda mattor, väggbonader och textila detaljer - alla formgivna med ambitionen att bli den sista, avgörande komponenten i ett personligt och sofistikerat hem. Genom att balansera naturliga material med ett raffinerat formspråk strävar Cappelen Dimyr efter att skapa en samtida känsla av värme och harmoni mellan textur, form och funktion.
Som Design Assistent kommer du att arbeta nära produktdesign och produktutveckling, med fokus på att stödja hela processen från idé till färdig produkt. Rollen innefattar både praktiska och kreativa uppgifter och erbjuder stor möjlighet att påverka utformningen av framtida kollektioner. Du blir en del av ett mindre kreativt team med starkt fokus på estetik, hantverk och innovation.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att arbeta med stor kreativ frihet och direkt påverka utvecklingen av exklusiva textilier
• En varierad roll med spännande utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag
• Flexibla arbetstider och en familjär arbetskultur
Dina arbetsuppgifter
I denna roll stödjer du företagets produktutveckling och varumärkesbyggande inom exklusiva textilier genom att bidra med design, paketering och visuell kommunikation. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Assistera i design- och produktionsprocessen
• Skapa och hantera skisser, etiketter och produktinformation
• Bidra till innehållsskapande och visuella berättelser
• Medverka i konceptutveckling, lookbooks och kreativa workshops
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad utbildning inom design, textil eller produktutveckling
• Har goda kunskaper i Adobe Illustrator och Office-paketet
• Har grundläggande textilkunskap
• Har B-körkort
• Är flytande i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från inredningsbranschen (t.ex. textilinredning)
• Erfarenhet från modevärlden
• Goda kunskaper i Svenska både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Estetisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Cappelen Dimyr här!
