Deltidssäljare sökes Diversa Solutions AB

Diversa Solutions AB - en del av Diversa Group EU & NA - söker säljare. Vi söker målmedvetna säljare till vårt team i Malmö för deltidsarbete på kvällstid (ca kl. 17.00-20.00/21.00). Rollen innebär ansvar för försäljning och representation av bolaget i en prestationsbaserad miljö. Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav. Vi värdesätter driv, struktur och viljan att prestera. Vi erbjuder prestationsbaserad ersättning, introduktion, coachning och utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag. Tillsättning sker löpande med omgående start. Ansökan: info@diversa-solutions.com