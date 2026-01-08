Deltidssäljare sökes Diversa Solutions AB

Diversa Solutions AB / Säljarjobb / Malmö
2026-01-08


Diversa Solutions AB - en del av Diversa Group EU & NA - söker säljare.
Vi söker målmedvetna säljare till vårt team i Malmö för deltidsarbete på kvällstid (ca kl. 17.00-20.00/21.00). Rollen innebär ansvar för försäljning och representation av bolaget i en prestationsbaserad miljö.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav. Vi värdesätter driv, struktur och viljan att prestera.
Vi erbjuder prestationsbaserad ersättning, introduktion, coachning och utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag.
Tillsättning sker löpande med omgående start.
Ansökan: info@diversa-solutions.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: Info@diversa-solutions.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Diversa Solutions AB (org.nr 559206-1377)
Regementsgatan 27 (visa karta)
217 53  MALMÖ

Jobbnummer
9674665

