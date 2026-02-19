Deltidssäljare för Nespresso i Uddevalla
2026-02-19
Bli Coffee Advisor för Nespresso i Uddevalla
Vill du jobba med ett av världens starkaste varumärken - och samtidigt utvecklas inom försäljning, service och varumärkesbyggande?
Nu söker vi en Coffee Advisor till Nespresso i Uddevalla. Det här är rollen för dig som älskar mötet med människor, drivs av resultat och vill representera en premiumupplevelse i världsklass.
Din roll - mer än bara försäljning
Som Coffee Advisor är du Nespressos ambassadör ute i butik. Du arbetar i ledande elektronikbutiker som Elgiganten och Power, där du skapar upplevelser som gör skillnad.
Du kommer att:
Guida kunder till rätt kaffemaskin och tillbehör utifrån deras behov
Skapa inspirerande produktdemonstrationer som väcker köplust
Bjuda på smakprov och låta kunder uppleva skillnaden i varje kopp
Arbeta mot tydliga mål - och fira när du når dem
Det här är inte ett vanligt extrajobb. Det är en möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom försäljning, kommunikation och premium retail.
Vi tror att du är...
Social och trygg i mötet med nya människor
Energisk, engagerad och har lätt för att ta initiativ
Tävlingsinriktad och motiveras av att nå - och överträffa - mål
Nyfiken och vill utvecklas inom försäljning
Intresserad av kaffe, service och varumärkesupplevelser
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande - men din personlighet och driv är viktigast.
Det här får du
Ett flexibelt extrajobb - perfekt vid sidan av studier
Möjlighet att representera ett världsledande premiumvarumärke
Säljutbildning och kontinuerlig coaching
Ett motiverande bonussystem
En social och energifylld arbetsmiljö där du får ta plats
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av teamet som skapar kaffestunder i världsklass.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Varför WaveCrest?
Hos WaveCrest blir du en del av ett kreativt, ambitiöst och varmt team som ständigt vill ta nästa steg. Vi arbetar med ledande varumärken och skapar kommunikation och upplevelser i butik som gör verklig skillnad - för både varumärke och försäljning. Rollen är hands-on och erbjuder stort ansvar, variation och goda utvecklingsmöjligheter. På vårt Stockholmskontor arbetar vi nära kunder som Electrolux, ATG, Sibylla, Lambi, Tempur, Sony, Nespresso med många fler.
Om WaveCrest
WaveCrest är en nordisk shopper marketing byrå specialiserad på Retail Marketing & Brand Experience. Vi hjälper varumärken och återförsäljare att skapa effektfull kommunikation, starka upplevelser och tydliga resultat - i butik och i gränslandet mellan fysisk och digital miljö. Med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland kombinerar vi strategi, kreativitet och aktivering för att driva försäljning, engagemang och långsiktig varumärkeslojalitet. Vi tror på insiktsdrivna idéer, nära samarbeten och lösningar som fungerar där köpbesluten faktiskt tas.
Välkommen till The WaveCrest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
