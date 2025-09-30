Deltid som personlig assistent (& vän) 60-70%
2025-09-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Tycker du det är givande och roligt att jobba som personlig assistent? Är du en person som har god förståelse vad yrket innebär och att det kommer med olika utmaningar ibland? Har du förståelse för att alla människor har rätt till och vill leva sitt liv fullt ut, trots vissa hinder och svårigheter? Kan du erbjuda mig en trygg och säker assistans & samtidigt bli min vän? Är du snäll, trygg i dig själv och har god arbetsmoral? Om du svarat ja på dessa frågor, är det kanske just dig vi söker!
Det är ungefär lika svårt för mig att kort sammanfatta den här tjänsten som det är för dig att göra en fullständig presentation av dig själv i ett brev. Detta eftersom tjänsten som någons personliga assistent utgår just från personens liv och som du förhoppningsvis förstår är mitt liv lika mångsidigt som ditt. Ändå ska jag försöka mig på att förklara vem jag och mina kompisar/assistenter letar efter...
Du som söker ska vara självgående och engagerad. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Vi förutsätter även att du klarar vanliga hushållssysslor eftersom du hjälper och stödjer mig i mitt vardagliga liv.
Det är inte ett krav att du har tidigare erfarenhet som personlig assistent även om det ses som meriterande. Din inställning och förståelse för yrket samt vad det innebär att vara just min personliga assistent är viktigast. En tjänst hos mig innebär exempelvis engagemang, eget driv, stort tålamod, vänligt bemötande, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Jag tycker om att leva ett aktivt och socialt liv och gillar exempelvis tanken på gymmet även om du kan behöva stå för motivationen dit... Jag vill att du förstår tanken med personlig assistans som frihet att leva mitt liv på mina villkor men samtidigt behärskar en viss flexibilitet. Jag vill att du respekterar mitt självbestämmande men förstår att din yrkesroll ibland innebär att kliva in och styra upp så jag får möjligheten att leva som andra. Det betyder ju en variation av aktiviteter och inte bara fika och bakning som jag i ärlighetens namn skulle föredra...
Att utveckla en relation går inte över en natt så jag letar efter dig som verkligen vill göra det bästa för mig genom att lära känna mig och förstår att relationen är nyckeln till framgång.
Det kanske låter hårt men mitt krav är du som söker är driven och ansvarstagande samt kommer med egna initiativ oberoende av min dagsform. Det kan vara väldigt olika hur mycket jag orkar med på grund av min svåra epilepsi och du bör därför vara lyhörd för när det behöver planeras om. Mina intressen varierar lite beroende på årstid. Nu under hösten älskar jag långpromenader & löpning med min marathon-rullstol (så länge du inte glömmer musiken). Även matlagning, bakning, bad, turer i kollektivtrafiken & museer är favoriter.
En tjänst som personlig assistent är varierande men hos mig kan du tänka att din roll består av tre delar;
1. Du hjälper mig med alla grundläggande behov med stor känsla för integritet och respekt.
2. Du är mitt fysiska stöd vilket innebär att det är en fördel för dig om du själv är mån om din hälsa och tycker om att träna på fritiden.
3. Du är min motor i vardagen och har tillsammans med din kollega ansvar för att planera aktiviteter och rutiner.
Dessa tre delar av din yrkesroll ska genomsyras av att du är min vän eftersom det är så samarbetet i min grupp fungerar bäst och så jag vill bli behandlad. Jag är i 25-års åldern och mitt gäng av kompisar är därför ganska ungt, de är alla i 20-30 årsåldern. Mitt liv svänger snabbt därför behöver mina kompisar alltid vara utvilade, tålmodiga och bjuda på sig själva oavsett vilka hinder jag stöter på i vardagen- jag vill komplettera med dig som tänker likadant och inte betraktar mig som din patient.
Jag kräver en hög arbetsmoral vilket för dig som söker innebär att du är pålitlig och behandlar mig, dina kollegor samt ditt yrke med respekt. Du är även snäll och lugn och förstår att din insats är livsavgörande för mig, din förståelse för flexibilitet och variation i min tillvaro skapar bäst förutsättningar för oss båda.
Även om denna tjänst främst kommer vara dagtid är det viktigt att du känner till vilka arbetspass som finns hos mig. Akuta situationer och byten kan uppstå och jag behöver mina assistenter dygnet runt. Heldagar 08:00-20:00, fm 5-7h och em 5-6h. De vakna nattpassen är 12h, 20:00-08:00. Det är därför viktigt att du har god förståelse och lätt för att vända på dygnet och kunna sova på dagen, för att komma pigg och utvilad till mig på kvällen. Jag är beroende av mina assistenter dygnet runt även om du aldrig arbetar dygnspass.
Introduktionen börjar alltid med dagspass hos mig även om du önskar både nätter och dagspass på ditt schema. På så vis lär vi känna varandra ordentligt och du lär dig så mycket som möjligt om mitt liv. Det är även trevligt att du lär känna mina andra kompisar, alla ska kunna samarbeta.
Känner du att du stämmer in på det som förväntas? Då tror jag att du har god chans att bli en kompis i mitt team. Vi har kollektivavtal via Fremia. I vår bransch är åldersgränsen 18 år men tjänsten hos mig kräver lite skinn på näsan och är därför bäst lämpad för någon med lite erfarenhet av arbetslivet. Jag kan dock tyvärr inte anställa dig som är pälsdjurs-allergisk eller är tobaksanvändare. Detta innefattar även substitut som vitt snus och e-cigaretter.
Vi kan vara något flexibla med tjänstgöringsgraden om du önskar jobba mer, ange därför redan i din ansökan hur mycket du önskar arbeta. Tillträde under oktober sker enligt överenskommelse. Du börjar med ett introduktionsschema för att sedan få din egna schemarad. Vid sjukfrånvaro, semester eller annan ledighet för kollegor kan vi även erbjuda dig extra pass.
Vi beaktar endast kompletta ansökningar, din ansökan ska därför innehålla;
1. Personligt brev- berätta varför du vill jobba som personlig assistent och vad som gör dig till en lämplig kandidat
2. CV- uppdaterat och komplett
3. Foto
Goda referenser & registerutdrag krävs och kommer att efterfrågas!
Observera att tjänsten kommer tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat, vilket således kan bli innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Vi avböjer vänligen men bestämt reklam eller ansökningar via rekryteringsföretag, tack.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Skicka din ansökan via mejl!
E-post: rekrytering@hejahejaassistans.se
Detta är ett deltidsjobb.
Britting, William
191 47 SOLLENTUNA
Hejaheja Assistans
