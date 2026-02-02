Delikatess/restaurangbiträde
2026-02-02
Buhres på Kivik ligger i hamnen i Kivik på Österlen och består av fisk- och delikatessdisk, rökeri samt restaurang med olika serveringsavdelningar.
Sedan 2016 ingår Buhres i Lagnell Group som äger och driver Laxbutikerna på västkusten. Målsättningen med Buhres är att utveckla verksamheten, kvalitetssäkra och bibehålla vårt starka varumärke samt driva ett företag där både gäster och personal trivs.
På Buhres anpassar vi menyer och sortiment allt efter säsong och evenemang.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceminded, glad och positiv. Du har ett stort intresse för mat. Du tycker om att arbeta noggrant och organiserat. Du trivs med att arbeta i högt tempo med likasinnade kollegor. Glimten i ögat har du också ;) Vi ser gärna att du har kassavana men är inte ett krav.
Dina arbetsuppgifter blir främst att expediera våra kunder på ett trevligt och professionellt sätt i vår fisk, ost- och delikatessavdelning. Du ser även till att butikens hyllor och kyldiskar är påfyllda och fina hela dagen samt besvarar telefonsamtal. Vi lägger stor vikt vid att städa och hålla rent och fräscht i vår butik, både där kunderna rör sig men också "bakom" disken där vi arbetar.
Inom företaget arbetar vi ofta över gränserna vilket gör att vi har ett nära samarbete med övriga avdelningar. Därför kan till exempel även servering i restaurangen, producera enklare delikatesser i köket eller andra uppgifter i verksamheten ingå i arbetsuppgifterna.
Arbetstiderna innefattar dagtid, kvällstid -och helger. Dock senast till kl.19:00
Om du vill ingå i ett glatt "stim" ska du skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@buhres.sePubliceringsdatum2026-02-02Övrig information
Du utbildas löpande på arbetsplatsen.
Tjänstens omfattning: 50-100%
Tjänstens varaktighet: 1-3 månader.
Tillträde: Enligt ö.k.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal/enligt ök.
OB-och semesterersättning tillkommer utöver timlönen.
Buhres är anslutna till Vista. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: ansokan@buhres.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delikatess/restaurangbiträde". Arbetsgivare Buhres Fisk i Kivik AB
(org.nr 556392-0346), http://buhres.se
Hamnplan (visa karta
)
277 30 KIVIK Kontakt
Ola Werngren ansokan@buhres.se Jobbnummer
9717998