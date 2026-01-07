Delgivare sökes för deltidsarbete i Haparanda
2026-01-07
Delgivningsbyrån DeltraKravek AB är ett av Länsstyrelsen auktoriserat delgivningsföretag och vi är det ledande privata alternativet i Sverige med en omsättning om c:a 50 Mkr med god lönsamhet. Vi har en rikstäckande organisation som omfattar runt 150 godkända delgivningsmän. Huvudkontoret är beläget i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Våra kunder återfinns bland energibolag, inkassobyråer, myndigheter, fastighetsbolag samt advokatbyråer. Några lämpliga personliga egenskaper är att:
• Du är ordningsam, ansvarskännande, serviceinriktad, utåtriktad, har organisations- och prioriteringsförmåga.
• Du är en representativ och lugn person. Nyblivna pensionärer kan passa särskilt väl för uppdraget hänsyn taget till anställningsformen och arbetsmängden.
• Du har framför allt god förmåga att bemöta människor på ett förtroendefullt sätt.
Körkort och tillgång till egen bil är nödvändigt. Likaså dator och mobiltelefon då mycket rapportering sker via internet.
Några förkunskaper är inte nödvändiga men tidigare erfarenhet är meriterande. Det är även meriterande om du arbetat med inkasso eller har erfarenhet av kontakt med människor i svåra situationer.
Vi tillhandahåller din praktiska och teoretiska utbildning.
Är du redan idag godkänd delgivningsman är det meriterande.
Du bör vara bosatt i någon av kommunerna Haparanda eller Kalix.
Vi söker nu delgivningsman/kvinna för deltidsarbete som delgivare. För det här distriktet kan det lämpa sig särskilt väl om du är nybliven pensionär.
Arbetet som delgivningsman innebär att du självständigt söker upp privatpersoner och företag. När delgivningsmottagaren anträffas överlämnas handling mot kvittens. Att arbeta som delgivningsman är fritt, självständigt och omväxlande. Arbetet utförs i huvudsak under kvällstid och helger men även dagtid förekommer. Din arbetstid planerar du själv men i vissa fall kan ett uppdrag kräva en omedelbar insats och därför är ett krav att du har möjlighet till flexibla arbetstider.
Ett klanderfritt förflutet är ett krav då din lämplighet även prövas av Länsstyrelsen. Det vill säga inga skulder hos Kronofogden, inga anmärkningar i belastningsregister. Självfallet ska du inte sökas för delgivning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: anders@dkd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delgivare Haparanda/Kalix". Arbetsgivare Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
(org.nr 556752-3211), http://www.deltrakravek.se/
. (visa karta
)
953 92 HAPARANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Anders Nesterud anders@dkd.se 08-40935600, 08-40935601 Jobbnummer
9672337