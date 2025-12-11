Datalageringenjör
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en modern dataplattform som gör det möjligt att fatta datadrivna beslut? Vill du få möjlighet att arbeta brett, ta stort ansvar och påverka Landskrona stads digitala framtid på riktigt? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som datalageringenjör kommer du att få en unik möjlighet att få vara en del av en spännande digital utvecklingsresa. Det händer mycket inom det offentliga Sverige när det gäller digital transformation, och i Landskrona växlar vi nu upp tempot för att ta vara på de möjligheter och utmaningar som följer med den här förändringen. I rollen som datalageringenjör kommer du få chansen att arbeta mycket nära verksamheterna och utveckla vårt datalager på avancerad nivå.
Dina arbetsuppgifter kommer inkludera:
* Modellera och implementera datalager.
* Bygga ETL/ELT- flöden från flera källsystem.
* Införa datakvalitet, metadata och spårbarhet.
* Dokumentera verksamhetsregler och definitioner.
* Stödja analys och delning av data med välstrukturerade datamängder.
* Utbilda och vägleda andra inom dataarkitektur.
Du kommer även att ansvara för att designa datamodeller, utveckla integrationsflöden och säkra datakvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du kommer att arbeta nära verksamheten och BI-teamet för att leverera strukturerad och tillförlitlig data som stödjer analys och delning av grunddata.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du har:
* Eftergymnasial utbildning, till exempel systemvetenskap eller annan relevant utbildning.
* Erfarenhet av data engineering och SQL på avancerad nivå.
* Kunskap om datamodellering och ETL/ELT-verktyg.
* Förståelse för GDPR och informationssäkerhet.
* God svenska i tal och skrift
Du besitter även en bred digitalisering & IT kompetens och har flera års erfarenhet av databasmodulering. Du har erfarenhet av att utveckla och implementera datalager i olika verksamheter.
Vi söker dig som tycker om att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att utvecklas. Du trivs med att driva arbetet framåt, ta eget ansvar och få saker att hända. Dessutom kommer det naturligt för dig att ta egna initiativ och du har en stark förmåga att påverka samtidigt som du är intresserad av att utmanas och utvecklas. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt samarbetar du med dina kollegor mot uppsatta mål.
Är du redo att ta dig an utmaningen och tillsammans med oss skapa en smartare och mer hållbar stad? Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är placerad på Stadsledningsförvaltningen avdelning Digitalisering & IT, enheten för strategi & arkitektur. Stadsledningsförvaltningen utför det arbete som ligger under kommunstyrelsens uppdrag. Förvaltningen är stadens centrala administration och arbetar stadsövergripande.
Stadsledningsförvaltningens uppdrag är att planera och utföra arbete inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Områdena omfattar bland andra ekonomi, demokrati, trygghet, krisledning, säkerhet, Digitalisering & IT, personalfrågor och kommunikation. I förvaltningens uppdrag ingår även att leda och stödja övriga förvaltningar samt hel- och delägda bolags verksamheter.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
