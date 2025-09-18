Datadriven Business Controller, Solna
PostNord Sverige AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2025-09-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Lockas du av att kombinera klassisk business controlling med avancerad dataanalys - och samtidigt bidra till en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag? PostNord är Sveriges mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi levererar lösningar för kommunikation, post, logistik och e-handel till, från och inom Norden. Nu söker vi en analytisk och nyfiken Business Controller som vill vara med och utveckla vår datadrivna transformation.Du, vi och jobbetSom datadriven Business Controller får du en nyckelroll i att stärka den operationella styrningen genom insiktsdriven analys och visualisering. Du samarbetar nära med olika verksamhetschefer och stöttar dem med interaktiva dashboards, prediktiva analyser och affärsnära rådgivning. Rollen kombinerar traditionell controlling med dataanalys, där du använder verktyg som Power BI och Databricks för att presentera insikter och lösningar till olika motparter med olika behov.
Du blir en proaktiv Business Partner som bidrar till bättre beslutsfattande, driver utveckling av KPI:er och är delaktig i affärsplanering, budget och prognosarbete. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Solna och du rapporterar till Controllerchef för affärsområdet.
Vill du vara med och forma framtidens PostNord? Välkommen till oss!Vad du kommer att göra
- Stödja verksamhetschefer med analys, visualisering och ekonomisk rådgivning
- Bygga och förvalta interaktiva dashboards i Power BI
- Säkerställa att relevanta dataset från Databricks används med god datakvalitet
- Utveckla prognoser, scenarier och prediktiva analyser
- Delta i rapportering och analys av transformations- och förbättringsinitiativ
- Bidra till affärsplanering, budget och månadsbokslut
- Utveckla och följa upp KPI:er för verksamheten
- Presentera komplexa analyser på ett affärsnära och pedagogiskt sätt
Vem du är
- Analytisk & faktabaserad: Du har hög integritet och motiveras av att förstå och förbättra din omgivning
- Proaktiv & lösningsorienterad: Du identifierar möjligheter i verksamheten och agerar på dem
- Kommunikativ & pedagogisk: Du kan göra komplex data begriplig och vet hur du gör den relevant för andra
- Nyfiken & teknikintresserad: Du håller dig alltid uppdaterad om nya verktyg och metoder som skapar värde
- Samarbets- & serviceinriktad: Du trivs i team, är duktig på att bygga relationer och drivs av att ge bra service till din omgivning
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Akademisk examen inom ekonomi, teknik/IT eller motsvarande
- Cirka 2-3 års erfarenhet av Business Controlling, Business Analyst eller dataanalys
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta nära seniora chefer i en Business partner-roll
- Mycket goda kunskaper i Power BI (DAX, datamodellering, visualisering)
- Kunskaper i SQL, Python eller andra databehandlingsspråk är meriterande
- Erfarenhet av Databricks eller liknande dataplattformar
- Förmåga att kravställa mot IT/data engineers
- Goda kunskaper i Excel och PowerPoint
-
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.Vad väntar du på?Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. I urvalet tillämpar vi både urvalsfrågor och testverktyg vid behov. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse.
Om du undrar något över tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist - Casper von Sivers på casper.von-sivers@postnord.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9514606