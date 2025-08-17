Databasadministratör
2025-08-17
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren databasadministratör (DBA) som kan ta ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av organisationens databastjänster. Rollen har ett tydligt fokus på hög tillgänglighet, stabil prestanda och säker hantering av databassystem som är affärskritiska. Arbetet omfattar både daglig förvaltning och deltagande i långsiktiga utvecklingsinitiativ, där modernisering och molnmigrering kan ingå. Ett nära samarbete med utvecklings- och infrastrukturteam är en central del av uppdraget.
Ansvarsområden
Installera, konfigurera och uppgradera databasservrar.
Övervaka och analysera prestanda samt genomföra optimeringar.
Säkerställa backup, återställning och övriga dataskyddsåtgärder.
Driva modernisering av befintliga databasmiljöer och medverka i migreringar till molnplattformar som AWS eller Azure.
Dokumentera system, processer och rutiner på ett strukturerat och tydligt sätt.
Arbeta i nära dialog med interna team för att säkerställa robusta lösningar.Publiceringsdatum2025-08-17Kravprofil för detta jobb
Två referenser som kan styrka uppfyllda kvalifikationer ska kunna lämnas.
Kunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller C1 enligt CEFR.
Mycket goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av Linuxbaserade databasmiljöer.
Förmåga att ta fram tydlig och välstrukturerad teknisk dokumentation.
Dokumenterad kompetens inom Oracle (RMAN, patchning, optimering), PostgreSQL (inklusive Barman) samt MariaDB.
Erfarenhet av backup, återställning och lösningar för redundans.
Praktisk erfarenhet av molnbaserad drift i AWS eller Azure.
Meriterande
Kunskap om NoSQL-databaser.
Erfarenhet av övervakningsverktyg som Grafana.
Kompetens inom cybersäkerhet kopplat till databashantering.
Vana att automatisera med exempelvis Bash, Python eller Ansible.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har ett starkt säkerhetsmedvetande. Du har god analysförmåga, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du kan kommunicera obehindrat med såväl tekniska som icke-tekniska intressenter och bidrar till ett tryggt och professionellt arbetssätt.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
