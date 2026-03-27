Data Engineer till framåtlutat konsultbolag inom Data
Vi söker nu en Data Engineer till ett mindre konsultbolag med fokus på data och moderna plattformar. Bolaget präglas av hög teknisk kompetens, nära samarbete och en tydlig ambition att bygga lösningar som håller över tid.
Bolaget har nu en ambition att växa i Stockholm och vill ha med dig på resan. Du kommer initialt att arbeta i ett mindre team, med nära koppling till övriga organisationen, och vara med och forma både arbetssätt och team över tid.
Här finns en tydlig idé om hur man vill arbeta: med genomtänkta tekniska val, rimliga förväntningar och utrymme att göra saker ordentligt. Det är ett bolag som prioriterar lösningar som håller över tid, och en vardag som är hållbar även för människorna som bygger dem.
Vad kommer du att göra?
Klassiska uppdrag hos kunder kan innebära att du:
Utvecklar och levererar dataplattformar som används i produktion, med fokus på kvalitet och långsiktighet
Tar ansvar hela vägen från utveckling till driftsättning, med CI/CD, testning och observability på plats
Sätter upp och vidareutvecklar cloud-infrastruktur med hjälp av Infrastructure as Code
Arbetar nära tekniska beslutsfattare och översätter verksamhetsbehov till fungerande system
Bidrar till ett gemensamt tekniskt ansvarstagande där tydlighet, samarbete och leverans är centralt
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta som Data Engineer och som trivs i en miljö där ansvar, kvalitet och samarbete är viktigare än titlar och prestige.
Du uppskattar mindre team, nära dialog och möjligheten att påverka hur arbetet bedrivs i praktiken.
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet inom Data Engineering och känner dig trygg i att bidra i leverans.
Har ett ingenjörsmässigt tänk och gillar att bygga robusta lösningar som håller över tid
Förstår vikten av testning, CI/CD och förvaltning, inte bara utveckling
Trivs i mindre team och uppskattar nära samarbete
Är ödmjuk, ansvarstagande och konsultmässig i ditt sätt att arbeta
Har goda kunskaper i Python
Vad erbjuder vår kund?
Som Data Engineer hos vår kund blir du en del av ett litet konsultbolag där människor och trivsel prioriteras högt. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av långsiktighet, kvalitet och ansvar, där du verkligen kan påverka både uppdrag, teknikval och arbetssätt. Bolaget ger tid för lärande, reflektion och gemensam utveckling - inte 100 % debitering. Uppdragen är långsiktiga och du får stort förtroende som konsult, samtidigt som kulturen är varm, prestigelös och fokuserad på hållbarhet. Du erbjuds konkurrenskraftig lön och generösa förmåner, med möjlighet att utvecklas i takt med bolaget och dina kollegor.
Det här är en direktrekrytering med anställning som konsult hos vår kund, där Qlose ansvarar för rekryteringsprocessen.
Har vi fångat ditt intresse?
Kul att du läst ända hit, det brukar vara ett bra tecken!
Klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil, så tar vi det därifrån. Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte för länge - vi gillar fart och nyfikenhet!
Och du, om du undrar något, kontakta ansvarig rekryterare Linnea på linnea.neldemo@qlose.io Så ansöker du
