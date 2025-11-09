Data Controller med systemfokus till konsultuppdrag
SJR söker en strukturerad och analytisk Data Controller med intresse för system och IT till ett internationellt bolag i framkant. Detta är ett konsultuppdrag med start 15e november och pågår inledningsvis till den 30 april 2026, med goda möjligheter till förlängning. Uppdraget är på heltid och utförs enligt en hybridmodell, där du förväntas vara på plats på kontoret i Södertälje cirka 2-3 dagar i veckan. Kontoret är modernt och lättillgängligt med goda kommunikationer. Till detta uppdrag söker dig som vill vara anställd som konsult genom SJR, med förmånliga villkor och tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-11-09Om tjänsten
Rollen är idag mer fokuserad på datahantering, systemadministration och uppdateringar i våra system än traditionell controlling. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa att våra system är uppdaterade, att stora datamängder hanteras korrekt och att förändringar implementeras på ett effektivt sätt. Som en viktig länk mellan verksamheten och IT arbetar du både operativt och strategiskt med systemutveckling och dataflöden. Rollen kräver ett genuint intresse för teknik, struktur och analys, samt förmågan att förstå samband mellan data, processer och verksamhet.
Ansvarsområden
• Vara systemägare och superuser för ett antal IT-lösningar samt fungera som kontaktperson mot IT-drift och support
• Operativt administrera och hålla systemen uppdaterade
• Vara kravställare och aktivt delta vid implementation av nya IT-lösningar
• Driva och implementera systemförändringar för att säkerställa funktionalitet i befintliga system
• Stödja verksamheten med att ta fram och bygga rapporter
• Arbeta med business controlling kopplat till utvalda processområden
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med en kandidatexamen inom ekonomi, gärna med vidareutbildning eller intresse inom IT. Du har mycket goda kunskaper i Excel och trivs med att arbeta med stora datamängder. Erfarenhet av system som Oracle EPM Cloud, SAP S/4HANA, C-Place eller Microsoft Power BI är meriterande, liksom erfarenhet av att delta i eller leda systemimplementationer. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, analytisk och strukturerad. Du arbetar effektivt både självständigt och i team och har en stark förmåga att se samband och skapa ordning i komplex information. Du är lösningsorienterad, drivande och trivs i en roll där teknik och ekonomi möts.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-01. Till detta uppdrag kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
