Däckskiftare till Västerås
AB Effektiv Borås / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2025-09-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Uppsala
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar fart, fläkt och att få saker att rulla smidigt, bokstavligt talat. Då kan detta vara jobbet för dig!
Som däckskiftare i Västerås får du chansen att bli en viktig del i ett sammansvetsat team där ni tillsammans ser till att hundratals bilar får tryggare grepp på vägarna inför vintern.
Vad erbjuder rollen?Detta är ett konsultuppdrag hos vår kund i Västerås på heltid under däcksäsongen, (mitten av oktober till slutet av november). Du kommer att skifta, kontrollera och tvätta däck. Du tar hand om smörjning, uppmärkning och förvaring av hjul på kundernas däckhotell. Allt sker med struktur och precision för att ge kunderna en riktigt proffsig upplevelse. Har du tidigare erfarenhet av exempelvis däckbalansering eller om du tidigare jobbat under däcksäsongen är det ett stort plus. Här får du möjlighet att ta tillvara på dina kunskaper och utvecklas vidare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skifta-, kontrollera- och tvätta däck
Smörja, märka upp och lagra hjul på kundens däckhotell
Arbeta i team tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde
Det bästa är att du inte gör detta ensam. Du arbetar sida vid sida med kollegor i ett effektivt och samarbetsvilligt team där ni peppar varandra och skapar ett härligt arbetsflöde. Arbetet är fysiskt och kräver både styrka och energi, vilket gör det perfekt för dig som gillar att hålla igång kroppen under arbetsdagen.
Vem är du?Den som trivs bäst i den här rollen är en person som gillar att ta i och inte räds ett fysiskt arbete där kroppen får jobba. Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer, vilket gör att du gärna ser till att varje däck sitter rätt, är rent och redo för vägarna. Noggrannhet och struktur är en naturlig del av ditt arbetssätt, eftersom du vet att små missar kan göra stor skillnad för kundens säkerhet.
Du har en positiv inställning och gillar att arbeta tillsammans med andra. I teamet bidrar du med energi och arbetsglädje och du är den som ser till att stämningen hålls uppe även när tempot är högt. För dig är samarbete lika viktigt som att leverera resultat, och du är den som kavlar upp ärmarna direkt när något behöver göras.
En annan viktig egenskap hos dig är ansvarskänsla. Du behandlar kundernas bilar och hjul med samma omsorg som om de vore dina egna. Det märks att du vill göra ett bra jobb, oavsett om det handlar om att skifta däck eller att hålla ordning i däckhotellet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
B-körkort (manuellt) för att kunna flytta bilarna
God fysik då detta är ett fysiskt krävande arbete
Erfarenhet av att byta däck
Flytande språkkunskaper i svenska
Period: Mitten av oktober till slutet av november
Arbetstider: Måndag-fredag 08:00 - 17:00
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 12/10. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Mattias Jonsson mattias.jonsson@effektiv.se 0725156178 Jobbnummer
9527818