Däckskiftare till vår kund i Västerås

Som däckskiftare får du chansen att bli en viktig del i ett sammansvetsat team där ni tillsammans ser till att hundratals bilar blir redo för vår och sommar, med rätt däck för säkra och smidiga resor på torra och våta vägar.
Vad erbjuder rollen?
Detta är ett konsultuppdrag hos vår kund i Västerås på heltid under däcksäsongen, (mitten av mars till slutet av april). Du kommer att skifta, kontrollera och tvätta däck. Du tar hand om smörjning, uppmärkning och förvaring av hjul på kundernas däckhotell. Allt sker med struktur och precision för att ge kunderna en riktigt proffsig upplevelse. Har du tidigare erfarenhet av exempelvis däckbalansering eller om du tidigare jobbat under däcksäsongen är det ett stort plus. Här får du möjlighet att ta tillvara på dina kunskaper och utvecklas vidare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skifta-, kontrollera- och tvätta däck
• Smörja, märka upp och lagra hjul på kundens däckhotell
• Arbeta i team tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde
Det bästa är att du inte gör detta ensam. Du arbetar sida vid sida med kollegor i ett effektivt och samarbetsvilligt team där ni peppar varandra och skapar ett härligt arbetsflöde. Arbetet är fysiskt och kräver både styrka och energi, vilket gör det perfekt för dig som gillar att hålla igång kroppen under arbetsdagen.
Vem är du?
Den som trivs bäst i den här rollen är en person som gillar att ta i och inte räds ett fysiskt arbete där kroppen får jobba. Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer, vilket gör att du gärna ser till att varje däck sitter rätt, är rent och redo för vägarna. Noggrannhet och struktur är en naturlig del av ditt arbetssätt, eftersom du vet att små missar kan göra stor skillnad för kundens säkerhet.
Du har en positiv inställning och gillar att arbeta tillsammans med andra. I teamet bidrar du med energi och arbetsglädje och du är den som ser till att stämningen hålls uppe även när tempot är högt. För dig är samarbete lika viktigt som att leverera resultat, och du är den som kavlar upp ärmarna direkt när något behöver göras.
En annan viktig egenskap hos dig är ansvarskänsla. Du behandlar kundernas bilar och hjul med samma omsorg som om de vore dina egna. Det märks att du vill göra ett bra jobb, oavsett om det handlar om att skifta däck eller att hålla ordning i däckhotellet.
Är detta din perfekta match?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• B-körkort (manuellt) för att kunna flytta bilarna
• God fysik då detta är ett fysiskt krävande arbete
• Erfarenhet av att byta däck
• Flytande språkkunskaper i svenska
Period: Mitten av mars till slutet av april
Arbetstider: Måndag-fredag 08:00 - 17:00
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 28/2. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
