Däckskiftare

Är du intresserad av ett praktiskt arbete och har erfarenhet av att byta däck? Vi söker just nu en noggrann och effektiv person för att stärka vårt team under kommande däcksäsong. Om du gillar att arbeta i team och värderar kundnöjdhet, kan detta vara rätt jobb för dig!
Ansvarsområden inom däckbyte
Som däckbytare kommer du att spela en viktig roll i vår verksamhet. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Utföra däckbyte för olika typer av fordon med hög noggrannhet.
Kontrollera lufttryck och säkerställa korrekt balansering av däck.
Samarbeta med teamet för att optimera arbetsflödet och kundnöjdheten.
Hålla arbetsområdet rent och säkert för både kollegor och kunder.
Krav och kvalifikationer för däckbytare
För att framgångsrikt axla denna roll ser vi att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete med däckbyte är meriterande.
Grundläggande kunskap om olika däcktyper och fordon.
Fysisk förmåga att hantera tunga lyft under arbetsdagen.
Förmåga att arbeta i en tidspressad miljö med bibehållen kvalitet.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-03-11Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är serviceinriktad och pålitlig. Som däckbytare behöver du vara noggrann och lösningsorienterad med ett starkt kundfokus.
Arbetstid och plats
Arbetet är säsongsbaserat och varar mellan v.13-17. Tjänsten är placerad i Örebro. Arbetstiden är 7-16.30.
Ansökningsprocess
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt. Skicka in ditt CV och ett personligt brev via vår hemsida. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
